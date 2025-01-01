Mit unseren Softwarelösungen profitieren Sie in der Personalwirtschaft künftig von diesen Vorteilen:

  • Vollständige und transparente Datenerfassung
  • Entlastung der Fachkräfte in den Personal- und Lohnabteilungen
  • Klar strukturierte Arbeitsabläufe mit Kontrollen an den Erfassungsstellen
Ausführliche Informationen zum Online-Seminar finden Sie hier.

Jetzt bestellen

Sie haben noch Fragen oder Interesse an weiteren Software-Lösungen aus dem Online-Vortrag? Klicken Sie einfach auf "Jetzt bestellen" und wählen Sie im Bestellformular die entsprechende Lösung aus. Wir melden uns dann bei Ihnen.

Bestellformular.