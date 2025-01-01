Speichern Sie Ihre Daten aus Ihrem DATEV-Rechnungswesen-Programm einfach in der DATEV-Cloud in unserem ISO-zertifizierten deutschen DATEV-Rechenzentrum. Revisionssicher und rund um die Uhr verfügbar.

Ihre Vorteile

  • Revisionssichere Datenarchivierung für Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung und Kostenrechnung

    Sind Ihre Daten zentral in der DATEV-Cloud gespeichert, müssen Sie sich keine Sorgen mehr über mögliche Hackerangriffe oder Wasserschäden im Serverraum machen. Sie können rund um die Uhr und überall auf Ihre Buchungsdaten zugreifen.

    Sie sind außerdem revisionssicher archiviert, d. h. Ihre Daten werden über Jahre hinweg rechtssicher gespeichert und die Lesbarkeit, Auswertung und Wiederherstellung wird über den gesamten Zeitraum gewährleistet.

  • Authentifizierte Datenübermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA), USt-Sondervorauszahlung 1/11 und qualifizierte USt-ID-Prüfung rund um die Uhr

    Die Finanzbuchführung wird ohne zusätzliche Arbeitsschritte mit dem Senden der Buchführungsdaten, z. B. im Rahmen der Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung, automatisch über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum archiviert.

  • Sicherer unterjähriger Datenaustausch von Buchungsstapeln und Stammdaten mit Ihrer Steuerberatungskanzlei

    Dabei entsteht für Sie kein Aufwand für Datenkonvertierungen und Bestandsprüfungen, da die archivierten Daten im jeweils aktuellen Programm lesbar sind.