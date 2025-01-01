Was kostet die IT-Service- und Sicherheitspauschale?

Die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA), der USt-Sondervorauszahlung 1/11 und der qualifizierten USt-ID-Prüfung kostet Sie mit der Pauschale nur 2,00 Euro pro Mandant und Monat!*, ob Sie 200 oder 2.000 Buchungen ablegen. Zudem sichern Sie sich ermäßigte Gebühren für die externe Übermittlung von Daten - beispielsweise an den Bundesanzeiger. Mehr dazu lesen Sie in der Produktinformation (PDF-Datei). Alle Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer

Wie schalte ich die IT- und Sicherheitspauschale frei?

Sie müssen die IT-Service- und Sicherheitspauschale nicht bestellen oder freischalten. Die Dienstleistung wird aktiviert, sobald Sie einen Datenbestand im Programm DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen an das DATEV-Rechenzentrum übertragen.Im Programm wählen Sie dafür im Menü: Bestand | Daten senden | RZ-Dienstleistungen Buchführung