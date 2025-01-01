Profitieren Sie durch DATEV Unternehmen online mit Belege online zukünftig von folgenden Vorteilen
- Revisionssicheres und elektronisches Archivsystem
- Transparenz in der Buchführung, dem Mahnwesen und dem Zahlungsverkehr
- Digitale Belege direkt mit dem Buchungssatz verknüpfen
- E-Rechnungseingang einfach umsetzen
Alle ausführlichen Informationen zum Online-Seminar.
Paket Standard
Inhalt:
- DATEV Unternehmen online mit Belege online
- Lernvideo online
Einmalig 102,00 EUR zzgl. monatlicher Kosten von 3,74 Euro netto für 5 GB freien Speicher - jedes weitere GB 1,02 EUR netto zusätzlich.(Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular bzw. der Preisliste.)
Profitieren Sie von DATEV Unternehmen online mit Belege online und bestellen Sie jetzt über das Bestellformular.