Mit DATEV Personal-Managementsystem classic profitieren Sie künftig von diesen Vorteilen:
- Personaldaten stehen zentral und übersichtlich zur Verfügung
- Entlastung der Fachkräfte in den Personal- und Lohnabteilungen
- Auswertung der gespeicherten Daten mit mit dem integrierten Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Paket Standard
Inhalt:
- DATEV Personal-Managementsystem classic
- Zwei Stunden Beratung online
Einmalig 420,00 EUR zzgl. monatlicher Lizenzkosten. Bei Buchung bis zum 30.08.2025 erhalten Sie DATEV Personal-Managementsystem classic für drei Monate kostenlos. (Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular bzw. der Preisliste.)
Zur Bestellung
Klicken Sie einfach auf das Bestellformular und wählen Sie die entsprechende Lösung aus. Wir melden uns dann bei Ihnen.
Profitieren Sie von DATEV Personal-Managementsystem classic und bestellen Sie jetzt über das Bestellformular.