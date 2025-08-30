Mit DATEV Personal-Managementsystem classic profitieren Sie künftig von diesen Vorteilen:

  • Personaldaten stehen zentral und übersichtlich zur Verfügung
  • Entlastung der Fachkräfte in den Personal- und Lohnabteilungen
  • Auswertung der gespeicherten Daten mit mit dem integrierten Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Paket Standard

Inhalt:

  • DATEV Personal-Managementsystem classic
  • Zwei Stunden Beratung online

Einmalig 420,00 EUR zzgl. monatlicher Lizenzkosten. Bei Buchung bis zum 30.08.2025 erhalten Sie DATEV Personal-Managementsystem classic für drei Monate kostenlos. (Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular bzw. der Preisliste.)

Ausführliche Informationen zum Online-Vortrag.

