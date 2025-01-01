Mit dem Upgrade auf DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie künftig von diesen Vorteilen:

  • Buchungsvorschläge aus elektronischen Kontoauszügen
  • Standardauswertungen vom Controlling-Report bis zur BWA
  • Erstellung von Mahn- und Zahlungsvorschlägen
Paket Standard

Inhalt:

  • Upgrade auf Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
  • Vier Lernvideos online
  • DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen inkl. Grundpaket Basis - 3 Monate kostenfrei

Einmalig 408,00 EUR zzgl. monatlicher Lizenzkosten. (Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular bzw. der Preisliste.)

Paket Premium

Inhalt:

  • Upgrade auf DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
  • Vier Lernvideos online
  • Zwei Stunden Beratung online
  • DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen inkl. Grundpaket Basis -drei Monate kostenfrei

Einmalig  828,00 EUR zzgl. monatlicher Lizenzkosten. (Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular bzw. der Preisliste.)

Ausführliche Informationen zum Online-Seminar finden Sie hier.

