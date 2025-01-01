Mit dem Upgrade auf DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen profitieren Sie künftig von diesen Vorteilen:
- Buchungsvorschläge aus elektronischen Kontoauszügen
- Standardauswertungen vom Controlling-Report bis zur BWA
- Erstellung von Mahn- und Zahlungsvorschlägen
Paket Standard
Inhalt:
- Upgrade auf Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Vier Lernvideos online
- DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen inkl. Grundpaket Basis - 3 Monate kostenfrei
Einmalig 408,00 EUR zzgl. monatlicher Lizenzkosten. (Die genauen Preise entnehmen Sie bitte dem Bestellformular bzw. der Preisliste.)
