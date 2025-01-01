-

Womit verdient das Unternehmen tatsächlich Geld? Was sind die Kostentreiber? Welche Geschäftsbereiche sind rentabel?

Um das fundiert beurteilen zu können, sind detaillierte Zahlen notwendig. Zahlen, die das DATEV-Buchführungsprogramm liefern und die DATEV Kostenrechnung classic transparent und übersichtlich darstellen kann.

Ihre Vorteile

  • Kosten überblicken

    Die Chefübersicht zeigt Ihnen das komplette Unternehmen auf einen Blick, auch als Grafik. Für die genaue Analyse sehen Sie im Betriebsabrechnungsbogen die Werte pro Kostenstelle/Kostenträger und die dazugehörenden Einzelbuchungen. Natürlich können Sie auch eine Kosten- und Erlösplanung sowie Vorjahresvergleiche zur Analyse heranziehen.

  • Einsparpotentiale schnell erkennen

    Erkennen Sie schnell und exakt, wo im Unternehmen welche Kosten entstanden sind, wo sich mögliche Risiken verstecken und vor allem, wo das größte Sparpotential liegt. So können Sie Kosten effektiv senken.

  • Fix- und Gemeinkosten den Verursachern zuordnen

    Die Zahlen der Finanzbuchführung werden so auf die Kostenstellen und -träger verteilt, dass betriebliche Vorgänge im Unternehmen präzise und detailliert veranschaulicht werden können. So werden frühzeitig Trends und Schwachstellen in allen Unternehmensbereichen sichtbar.

Kostenrechnung classic

Produktbeschreibung

DATEV Kostenrechnung classic unterstützt Sie umfassend bei Ihren unternehmerischen Entscheidungen.

Alle Kosten- und Leistungsströme für einzelne Unternehmensbereiche werden exakt abgebildet. So erkennen Sie frühzeitig Trends oder Schwachstellen. Mit Hilfe von Kennzahlen, Soll-Ist-Vergleich und Nachkalkulation analysieren und steuern Sie den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.

Das Zusatzmodul Kostenrechnung classic ist in die Buchführung integriert und ergänzt optimal die Buchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.

Nutzungsvoraussetzung

Zur Nutzung von DATEV Kostenrechnung classic wird DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen benötigt.

Funktionen, die Ihre Arbeit erleichter

Maßgeschneiderte individuelle Auswertungen

Die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten decken den individuellen Informationsbedarf im Unternehmen ab. Sie können sowohl einen Blick auf das komplette Unternehmen als Ganzes werfen, als auch einzelne Kostenstellen oder Kostenträger genau analysieren.

Mustervorlagen für ausgewählte Branchen zum schnellen Einstieg

Wir unterstützen Sie durch vorbereitete Mustervorlagen und Systemlösungen, z. B. Zuschlagskalkulation oder Deckungsbeitragsrechnung - für verschiedene Branchen sowie branchenneutral.

Individuelle Abbildung betrieblicher Abläufe im Unternehmen

Funktionen, wie Kostenstellenverteilungen mittels Umlagen oder innerbetriebliche Leistungsverrechnungen erleichtern es Ihnen, die Abläufe im Unternehmen zu veranschaulichen. Durch die Möglichkeit, Mitarbeiterstunden und Kostensätze aus Zeiterfassungssystemen zu übernehmen, können Sie die Prozesse im Betrieb vereinfachen.

Unterstützungsangebote

Schulungen, Einrichtungshilfen und Informationen finden Sie im: 

Serviceportal Kostenrechnung

Kundenstimme

  • Firmen oder Kanzleilogo

    Das Herzstück ist bei uns die Kostenrechnung. Als Unternehmerin interessiert mich in erster Linie, ob wir eine Baustelle mit wirtschaftlichem Erfolg abgeschlossen haben.

    Doris Lohner
    Lohner + Sohn GmbH & Co. KG

Drei Schritte zu Ihrer Kostenrechungssoftware

  1. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns

    Schreiben Sie uns und vereinbaren Sie ein erstes kostenfreies Beratungsgespräch.

  2. Wir prüfen gemeinsam Ihre Anforderungen

    Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an die Kostenrechnungssoftware.

  3. Wir richten die Software bei Ihnen ein

    Eine DATEV-Mitarbeiterin oder ein DATEV-Mitarbeiter richtet die Software individuell für Sie ein, entweder online oder bei Ihnen vor Ort.

    Jetzt Beratung vereinbaren