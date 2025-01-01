Maßgeschneiderte individuelle Auswertungen

Die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten decken den individuellen Informationsbedarf im Unternehmen ab. Sie können sowohl einen Blick auf das komplette Unternehmen als Ganzes werfen, als auch einzelne Kostenstellen oder Kostenträger genau analysieren.

Mustervorlagen für ausgewählte Branchen zum schnellen Einstieg

Wir unterstützen Sie durch vorbereitete Mustervorlagen und Systemlösungen, z. B. Zuschlagskalkulation oder Deckungsbeitragsrechnung - für verschiedene Branchen sowie branchenneutral.

Individuelle Abbildung betrieblicher Abläufe im Unternehmen

Funktionen, wie Kostenstellenverteilungen mittels Umlagen oder innerbetriebliche Leistungsverrechnungen erleichtern es Ihnen, die Abläufe im Unternehmen zu veranschaulichen. Durch die Möglichkeit, Mitarbeiterstunden und Kostensätze aus Zeiterfassungssystemen zu übernehmen, können Sie die Prozesse im Betrieb vereinfachen.