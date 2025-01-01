Womit verdient das Unternehmen tatsächlich Geld? Was sind die Kostentreiber? Welche Geschäftsbereiche sind rentabel?
Um das fundiert beurteilen zu können, sind detaillierte Zahlen notwendig. Zahlen, die das DATEV-Buchführungsprogramm liefern und die DATEV Kostenrechnung classic transparent und übersichtlich darstellen kann.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
DATEV Kostenrechnung classic unterstützt Sie umfassend bei Ihren unternehmerischen Entscheidungen.
Alle Kosten- und Leistungsströme für einzelne Unternehmensbereiche werden exakt abgebildet. So erkennen Sie frühzeitig Trends oder Schwachstellen. Mit Hilfe von Kennzahlen, Soll-Ist-Vergleich und Nachkalkulation analysieren und steuern Sie den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.
Das Zusatzmodul Kostenrechnung classic ist in die Buchführung integriert und ergänzt optimal die Buchführungssoftware DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.
Nutzungsvoraussetzung
Zur Nutzung von DATEV Kostenrechnung classic wird DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen benötigt.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichter
Maßgeschneiderte individuelle Auswertungen
Die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten decken den individuellen Informationsbedarf im Unternehmen ab. Sie können sowohl einen Blick auf das komplette Unternehmen als Ganzes werfen, als auch einzelne Kostenstellen oder Kostenträger genau analysieren.
Mustervorlagen für ausgewählte Branchen zum schnellen Einstieg
Wir unterstützen Sie durch vorbereitete Mustervorlagen und Systemlösungen, z. B. Zuschlagskalkulation oder Deckungsbeitragsrechnung - für verschiedene Branchen sowie branchenneutral.
Individuelle Abbildung betrieblicher Abläufe im Unternehmen
Funktionen, wie Kostenstellenverteilungen mittels Umlagen oder innerbetriebliche Leistungsverrechnungen erleichtern es Ihnen, die Abläufe im Unternehmen zu veranschaulichen. Durch die Möglichkeit, Mitarbeiterstunden und Kostensätze aus Zeiterfassungssystemen zu übernehmen, können Sie die Prozesse im Betrieb vereinfachen.
Kostenrechnung für spezifische Branchen
Unterstützungsangebote
Schulungen, Einrichtungshilfen und Informationen finden Sie im:
Kundenstimme
Das Herzstück ist bei uns die Kostenrechnung. Als Unternehmerin interessiert mich in erster Linie, ob wir eine Baustelle mit wirtschaftlichem Erfolg abgeschlossen haben.
Doris Lohner
Lohner + Sohn GmbH & Co. KG
Drei Schritte zu Ihrer Kostenrechungssoftware
Vereinbaren Sie einen Termin mit unsSchreiben Sie uns und vereinbaren Sie ein erstes kostenfreies Beratungsgespräch.
Wir prüfen gemeinsam Ihre Anforderungen
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an die Kostenrechnungssoftware.
Wir richten die Software bei Ihnen ein
Eine DATEV-Mitarbeiterin oder ein DATEV-Mitarbeiter richtet die Software individuell für Sie ein, entweder online oder bei Ihnen vor Ort.