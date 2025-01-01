Reduzieren Sie Risiken - ganz gleich, ob Sie ein Dienstleistungs-, Gastronomie- oder Handelsunternehmen mit einem Kassensystem führen oder Ihre Waren und Dienstleistungen online vertreiben: Eine ordnungsgemäße und präzise Buchführung ist ein zentraler Bestandteil Ihres Unternehmens.
Es ist unerlässlich, dass alle Geschäftsvorfälle lückenlos und vollständig dokumentiert werden, denn Fehler in der Buchführung können zu Steuernachzahlungen führen. Das Finanzamt erwartet präzise Zahlen, deshalb ist Genauigkeit gefragt. Mit digitalen Datenanalysen schaffen sie eine systematische Aufbereitung Ihrer Daten und damit eine solide Basis für verlässliche Buchführungsdaten.
Das schafft Vertrauen!
Sie übergeben Ihre Buchführung an Ihren Steuerberater?
Vertrauen Sie nicht nur Ihren Jahresabschluss, sondern auch die Qualitätssicherung der Finanzbuchführung Ihrer Steuerberatung an, indem Sie sie mit der Durchführung von digitalen Datenanalysen beauftragen.
Regelmäßig durchgeführt, werden Unregelmäßigkeiten und Auffälligkeiten frühzeitig erkannt und die Datenqualität Ihrer Buchführung gesichert. Ob monatlich oder quartalsweise durchgeführt, erhöhen diese Analysen die Sicherheit für kommende Betriebs- oder Abschlussprüfungen.
Gemeinsam die beste Lösung finden. Ihre Steuerberatungskanzlei kennt Ihre Anforderungen. Nehmen Sie Kontakt auf und besprechen Sie gemeinsam, wie Sie digitale Datenanalysen optimal in Ihre Prozesse integrieren können.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
DATEV Datenprüfung unterstützt Unternehmen bei der internen Revision (IKS), bei der Qualitätssicherung von Vor- und Hauptsystemen sowie bei der Vorbereitung auf digitale Kassen- und Betriebsprüfungen. Digitale Datenanalysen ermöglichen das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten und Risikopotenzialen sowie die Analyse von Entwicklungen und Trends, so dass sich gezielte Maßnahmen ableiten lassen. Dies ist eine wertvolle Ergänzung zur Sicherung der Qualität der Finanzbuchhaltung.
KI-gestützte Anomalieerkennung
DATEV hat eine neue KI-gestützte Anomalieerkennung entwickelt und unterstützt damit die Identifizierung von Auffälligkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen.
Waren bisher mehrere Prüfungen und ein Ergebnisabgleich notwendig, übernimmt jetzt die KI diese Aufgaben im Hintergrund. Mehrere KI-Methoden analysieren Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefern fundierte Erklärungen für auffällige Datensätze. Dieser Cloud-Service kann nahtlos mit dem bewährten Programm DATEV Datenprüfung in einer hybriden Lösung eingesetzt werden.
Nutzen Sie die KI-unterstützten Prüfungsschritte zur Qualitätssicherung Ihrer Buchführung und zur Vorbereitung auf Betriebsprüfungen.
Digitale Datenanalysen - in 2 Minuten erklärt:
Praxisbeispiele und mögliche Einsatzszenarien
Qualitätssicherung von Vor- und Hauptsystemen
- Stammdatenpflege: Dieser oft vernachlässigte Prozess ist wichtig, da er die Basis für Bestellungen, Rechnungen und andere Geschäftsabläufe bildet. Fehler oder Dubletten können zu Störungen und finanziellen Verlusten führen. Eine sorgfältige Stammdatenpflege ist daher unerlässlich.
- Identifikation von Auffälligkeiten und Maximalwerten: Durch statistische und mathematische Analysen werden z.B. Umsatzspitzen oder -lücken, die durch Betriebsferien oder Sondersituationen entstehen können, erkannt. Werden diese Ergebnisse anschließend entsprechend dokumentiert, führen sie nicht zu Nachfragen bei Betriebsprüfungen.
- Lückenlose Rechnungsnummernvergabe: Bei einer Betriebsprüfung wird geprüft, ob die Rechnungsnummern fortlaufend und vollständig sind, um sicherzustellen, dass alle Erlöse erfasst wurden. Fehlende Nummern können darauf hinweisen, dass eine Rechnung nicht richtig verbucht wurde. Eine klare Erklärung für fehlende Nummern zeigt dem Prüfer eine ordnungsgemäße Buchführung.
- Kassendatenanalyse: Mit den Kassenprüfungsschritten der DATEV Datenprüfung analysieren Sie Ihre digitalen Kassendaten im DSFinV-K-Standard sicher und einfach. So decken Sie Unregelmäßigkeiten auf und minimieren das Risiko betrügerischer Handlungen. Regelmäßige Kassendatenanalysen sichern die finanzielle Integrität Ihres Unternehmens und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Effizientes Tax Compliance Management (TCMS)
Ein Tax Compliance Management System (TCMS) ist ein strukturiertes System innerhalb eines Unternehmens, das dazu dient, steuerliche Pflichten einzuhalten und steuerliche Risiken zu minimieren.
Der gezielte Einsatz digitaler Datenanalysen ermöglicht dabei eine effizientere Reaktion auf steuerliche Anforderungen und minimiert Compliance-Risiken. Dies führt zu verbesserter Datengenauigkeit, schnellerer Identifizierung von Abweichungen und insgesamt besserer Einhaltung der Steuervorschriften.
Es ist entscheidend, diese Analysen kontinuierlich durchzuführen, um verschiedene steuerliche Sachverhalte wie beispielsweise Umsatzsteuerthemen, Bewirtungskosten an Sonn- und Feiertagen sowie Ausgaben für hohe Geschenke und teuere Reparaturen zu überprüfen.
Besonders wichtig ist die Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UST-ID), um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Controling und interne Revision (IKS)
Ein internes Kontrollsystem (IKS) gewährleistet Sicherheit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit aller Unternehmensprozesse. Digitale Datenanalysen unterstützen dabei, indem sie Compliance-Richtlinien effizient überwachen, Betrugsfälle frühzeitig erkennen und umfassend bewerten. Diese Auswertungen können standardisiert monatlich zur Verfügung gestellt werden.
Beispiel Onlinehandel Bestellabwicklung: Bei einer einzigen Online-Bestellung entstehen nicht nur Transaktionen zwischen dem Händler und seinem Kunden selbst, sondern auch mit Banken, Zahlungsabwicklern und Lieferdiensten. Bei Stornierungen und Rückerstattungen erhöht sich die Zahl der Geschäftsvorfälle sogar noch weiter. Das Risiko von fehlerhaften Angaben und Buchungen, wie z.B. galsche Umsatzrealisierungen, ist sehr hoch. Durch gezielte Prüfroutinen lassen sich Ungereimtheiten erkennen und beseitigen.
Simulation einer digitalen Betriebsprüfung
Das Erkennen und Abschätzen von Fehlerrisiken ist mit klassischen Methoden nicht mehr möglich und innovative Analysetools haben bei Betriebs- und Wirtschaftsprüfern längst Einzug gehalten.
Es ist daher von entscheidender Bedeutung, für Prüfungssicherheit zu sorgen und potenzielle Auffälligkeiten sowie Fehler in der Buchführung frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu ernsthaften Problemen werden. Ein sauberer und zuverlässiger Datenbestand ist dabei von größter Bedeutung, um das Vertrauen von Dritten zu gewährleisten.
Hinweis: Das DAC7-Umsetzungsgesetz "Modernisierungsgesetz der Betriebsprüfung" zielt darauf ab, Betriebsprüfungen zu beschleunigen und zeitnahe durchzuführen, was oft durch strengere Anforderungen an Steuerpflichtige erreicht wird. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) legt an der Stelle per Rechtsverordnung Datensatzbeschreibungen für digitale Schnittstellen fest. Wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden, drohen Hinzuschätzungen. Mit digitalen Datenanalysen lässt sich überprüfen, ob die zu liefernden Daten regelkonform sind und der Datenexport funktioniert
DATEV Serviceversprechen
Entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Beratungsangebote für Ihre individuellen Anforderungen. Dazu bieten wir ein Schulungsprogramm für Anfänger und Fortgeschrittene, um die Software optimal zu nutzen.