Die DATEV IT-Service- und Sicherheitspauschale beinhaltet die revisionssichere Archivierung in der DATEV-Cloud. Die Datenarchivierung dient der langfristigen Aufbewahrung der Daten in Verbindung mit gesetzlichen Vorschriften.
Der Aufwand für eine revisionssichere Archivierung von Beständen vor Ort über mehrere Jahre, die den hohen Ansprüchen an Qualität, Datenschutz sowie Datensicherheit gerecht wird, ist erheblich. Dieser Aufwand entfällt, wenn Sie die Archivierung in der DATEV-Cloud nutzen. Über den gesamten Archivierungszeitraum ist sichergestellt, dass die Daten gelesen, ausgewertet und wiederhergestellt werden können.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Der digitale Daten- und Belegaustausch ist ein entscheidender Faktor für effiziente Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen. Wir bieten Ihnen Lösungen, die sich optimal in Ihre Prozesse einfügen. Die DATEV IT-Service- und Sicherheitspauschale ist ein Paketangebot, das viele Leistungen der DATEV-Cloud zum attraktiven Pauschalpreis bündelt.
Diese Funktionen erleichtern Ihre Arbeit
Zentrale Datendrehscheibe
- Schneller und geschützter Zugriff auf die gespeicherten Daten, z. B. von Mitarbeitern in Zweigniederlassungen oder mit Heimarbeitsplätzen
- Sicherer unterjähriger Datenaustausch von Buchungsstapeln und Stammdaten mit dem Steuerberater
Elektronische Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Umsatzsteuer-Sondervorzahlung
- Termingerechte, sichere Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung mit automatischer Authentifizierung an Finanzbehörden
- Datenübermittlungstermine selbst steuerbar
- Schnelle Ansicht der zur Datenübermittlung bereitstehenden bzw. schon übermittelten Werte
- Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen
Datenübermittlung an die Deutsche Rentenversicherung (euBP-Verfahren)
- Schnelle und bequeme Übermittlung der Finanzbuchführungsdaten im Rahmen der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung (euBP)
Qualifizierte USt-ID-Prüfung
- Qualifizierte Prüfung der Geschäftspartnerstammdaten
- Sammelprüfung aller USt-ID-Nummern eines ZM-Meldezeitraumes
Englischsprachige Auswertungen
- Bequeme Nutzung von englischsprachigen Auswertungen für Finanzbuchführung, Jahresabschluss und Bilanzbericht
Datenarchivierung
- Archivierung der Finanzbuchführung über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum automatisch mit dem Senden der Buchführungsdaten, z. B. im Rahmen der Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung, ohne zusätzliche Arbeitsschritte
- Zeitsparende Integration der Archivierung in den Arbeitsablauf
- Zertifizierter Datenschutz und Datensicherheit
- Kein Aufwand für Datenkonvertierungen und Bestandsprüfungen, da archivierte Daten im jeweils aktuellen Programm lesbar sind