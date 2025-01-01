Die DATEV IT-Service- und Sicherheitspauschale beinhaltet die revisionssichere Archivierung in der DATEV-Cloud. Die Datenarchivierung dient der langfristigen Aufbewahrung der Daten in Verbindung mit gesetzlichen Vorschriften.

Der Aufwand für eine revisionssichere Archivierung von Beständen vor Ort über mehrere Jahre, die den hohen Ansprüchen an Qualität, Datenschutz sowie Datensicherheit gerecht wird, ist erheblich. Dieser Aufwand entfällt, wenn Sie die Archivierung in der DATEV-Cloud nutzen. Über den gesamten Archivierungszeitraum ist sichergestellt, dass die Daten gelesen, ausgewertet und wiederhergestellt werden können.