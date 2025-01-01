-

Bargeldloser Zahlungsverkehr, vor allem Online-Banking, ist aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Risiken wie beispielsweise Phishing minimieren Sie, wenn Ihr bargeldloser Zahlungsverkehr über das DATEV-Rechenzentrum abgewickelt wird.

Denn Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Zahlungen effektiv, sicher und transparent abzuwickeln. Unsere Zahlungsverkehrssoftware optimiert Ihre finanziellen Abläufe und sorgt für höchste Sicherheit bei allen Transaktionen. Kontoumsätze können im Rahmen des elektronischen Belegbuchens in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Sammelzahlungsdateien in der FIBU werden zur Auflösung von Sammelbuchungen herangezogen. Vereinfachen Sie Ihren Zahlungsverkehr und bleiben Sie stets einen Schritt voraus – mit unserer Software DATEV Zahlungsverkehr.

Ihre Vorteile

  • Transparenz

    Die Software bietet einen klaren Einblick in alle finanziellen Transaktionen und Zahlungsströme, was die Finanztransparenz erhöht und die Entscheidungsfindung unterstützt.

  • Höchste Sicherheit

    In der heutigen vernetzten Welt ist die Geschwindigkeit und Sicherheit von Finanztransaktionen von entscheidender Bedeutung. DATEV Zahlungsverkehr nutzt modernste Übermittlungsverfahren, um sicherzustellen, dass Ihr Geld schnell und sicher an sein Ziel gelangt.

  • Übernahme von Zahlungsdaten

    Die nahtlose Übernahme von Zahlungsdaten aus vorgelagerten DATEV-Programmen ermöglicht eine präzise Verarbeitung finanzieller Transaktionen im Unternehmen.

Produktbeschreibung

Mit DATEV Zahlungsverkehr bieten wir Ihnen eine bankenübergreifende Electronic-Banking-Lösung. Die Transaktionen zur Bank erfolgen mit modernsten Übermittlungsverfahren und unter höchsten Sicherheitsstandards. So können Sie Zahlungsverkehr sicher, kosten- und zeitsparend abwickeln.

Nutzungsvoraussetzung

Zur Nutzung von DATEV Zahlungsverkehr wird DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen benötigt.

Leistungen

  • Übernahme von Zahlungsdaten aus vorgelagerten DATEV-Programmen wie z.B. DATEV Rechnungswesen, DATEV-Lohnanwendungen, Eigenorganisation
  • Zentrale Abwicklung aller Zahlungen (z. B. SEPA-Überweisungen, SEPA-Lastschriften, Auslandszahlungen, €-Eilüberweisung)
  • Übermittlung per
    - PIN/TAN (Drittanbieter-Schnittstelle),
    - EBICS mit elektronischer Unterschrift (Freigabe im 4 Augen Prinzip) oder
    - Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren) für Zahlungen/ RZ-Bankinfo (Kontoumsätze)
  • Grafische Darstellung der Kontensalden in der Auswertung Finanzstatus
  • Auflösen von Sammelzahlungen in der Finanzbuchführung
  • Bereitstellung von Lohnzahlungen durch die Kanzlei, Freigabe mit Zahlungsverkehr im Unternehmen

Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern

Gemeinsame Datenplattform für die optimale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen

Eine gemeinsame Datenplattform für den Zahlungsverkehr ist ein entscheidendes Bindeglied. Sie können sich Lohnzahlungen von Ihrem StB in der DATEV-Cloud bereitstellen lassen und diese ggf. kostengünstiger selbst bei der Bank einreichen.

Archivierung der Zahlungsaufträge und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud

Speichern Sie Ihre Zahlungsaufträge und Kontoumsätze für 14 Jahre in der DATEV-Cloud.

3 Schritte zur Lösung DATEV Zahlungsverkehr

  1. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns

    Schreiben Sie uns und vereinbaren Sie ein erstes kostenfreies Beratungsgespräch.

  2. Wir prüfen gemeinsam Ihre Anforderungen

    Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an die Kostenrechnungssoftware.

  3. Wir richten die Software bei Ihnen ein

    Eine DATEV-Mitarbeiterin oder ein DATEV-Mitarbeiter richtet die Software individuell für Sie ein, entweder online oder bei Ihnen vor Ort.