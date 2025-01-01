Bargeldloser Zahlungsverkehr, vor allem Online-Banking, ist aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Risiken wie beispielsweise Phishing minimieren Sie, wenn Ihr bargeldloser Zahlungsverkehr über das DATEV-Rechenzentrum abgewickelt wird.

Denn Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Zahlungen effektiv, sicher und transparent abzuwickeln. Unsere Zahlungsverkehrssoftware optimiert Ihre finanziellen Abläufe und sorgt für höchste Sicherheit bei allen Transaktionen. Kontoumsätze können im Rahmen des elektronischen Belegbuchens in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Sammelzahlungsdateien in der FIBU werden zur Auflösung von Sammelbuchungen herangezogen. Vereinfachen Sie Ihren Zahlungsverkehr und bleiben Sie stets einen Schritt voraus – mit unserer Software DATEV Zahlungsverkehr.