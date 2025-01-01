-

Die Zahlungsdaten aus PayPal und Amazon werden automatisiert in der DATEV-Cloud bereitgestellt und können in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen abgerufen werden. Dies sorgt für eine effiziente Bearbeitung und die sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung der Geschäftsvorfälle aus dem E-Commerce.

Ihre Vorteile

  • Sichere Archivierung in der DATEV-Cloud

    Umsätze von PayPal und Amazon werden 14 Jahre lang revisionssicher in der DATEV-Cloud archiviert.

  • Übernahme der Zahlungsdaten

    DATEV-Software bietet Komfort und Effizienz, indem Ihre Transaktionen von PayPal und Amazon integriert werden.

  • Zuordnung zu offenen Posten

    Vereinfachen Sie Ihren Buchhaltungsprozess und behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzen durch zuverlässige Zahlungsdaten-Zuordnung.

DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal

PayPal-Zahlungen buchen leicht gemacht – übertragen Sie Ihre Daten wie beim elektronischen Bankbuchen, ordnen Sie sie den offenen Posten zu und automatisieren Sie wiederkehrende Buchungen für mehr Bequemlichkeit.

Leistungen

  • Tägliche Bereitstellung der PayPal-Transaktionen in der DATEV-Cloud
  • Effiziente Verarbeitung der PayPal-Kontoumsätze analog elektronischem Bankbuchen
  • PayPal-Konto wird im Rechnungswesen-Programm ähnlich einem Bankkonto angelegt
  • OPOS-Suche über Feld Auftragsnummer möglich (z. B. Order-ID)
  • Unterstützung beim Buchen von PayPal-Fremdwährungsumsätzen
  • Optimierung der Abläufe durch Lerndatei für PayPal
  • Automatisches Buchen von Anzahlungen möglich, wenn keine Rechnung gefunden wurde oder die zugehörige Rechnung in der nächsten Periode liegt

DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon

Ganz unkompliziert: Importieren Sie Ihre Amazon-Zahlungsdaten bequem, ähnlich wie beim elektronischen Bankbuchen. Ordnen Sie die Zahlungsdaten den offenen Posten zu und automatisieren Sie die Buchung wiederkehrender Geschäftsvorfälle.

Leistungen

  • Bereitstellung der Amazon-Transaktionen, sobald eine Auszahlung von Amazon erfolgt ist (in der Regel alle 14 Tage)
  • Effiziente Verarbeitung der Amazon-Kontoumsätze analog elektronischem Bankbuchen
  • Amazon-Konto wird im Rechnungswesen-Programm ähnlich einem Bankkonto angelegt
  • OPOS-Suche über Feld Auftragsnummer möglich (mithilfe der Order-ID)
  • Unterstützung beim Buchen aller EU-Marktplätze
  • Optimierung der Abläufe durch Lerndatei für Amazon
  • Unterstützung bei der Abstimmung der Amazon-Konten

Nutzungsvoraussetzung

Zur Nutzung des Zahlungsdatenservice für PayPal und Amazon wird DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen benötigt.