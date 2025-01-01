Kaufmännische Aufgaben und Prozesse lassen sich mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Verbindung mit der Cloud-Lösung DATEV Unternehmen online komplett digitalisieren.

Damit Mitarbeitende sicher und effektiv mit den Programmen umgehen können, bietet DATEV auch Schulungen zur Software an – alles aus einer Hand eben. Das Angebot reicht von Präsenzseminaren, Lernvideos und Online-Seminaren, in denen die Teilnehmenden den Dozenten und Dozentinnen live Fragen stellen können, bis hin zu Beratungen im Unternehmen selbst oder online.