DATEV unterstützt hier mit einer über 50-jährigen Erfahrung als dienstleistende IT-Genossenshaft für steuer- und rechtsberatende Berufe sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Mit den DATEV-Büchern sensibilisieren wir Unternehmen für aktuelle Themen und erleichtern Ihnen den Einstieg in komplexe Materien. Ein kompetentes Autorenteam beschreibt die Umsetzung von Vorschriften in der täglichen Praxis für steuerliche Laien verständlich.

Sie lernen den Nutzen und die Vorteile der Zusammenarbeit mit einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater in den Bereichen Rechnungswesen, Lohnbuchhaltung oder betriebswirtschaftliche Analysen kennen.