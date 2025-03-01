Mit der kostenlosen Übersicht "DATEV-Bücher im Buchhandel" informieren wir Sie regelmäßig über alle DATEV-Fachbücher, die auch über den Buchhandel verkauft werden. Mit dieser Buchreihe sensibilisieren wir Unternehmen für aktuelle Themen und erleichtern ihnen damit den Einstieg in komplexe Materien. Für steuerliche Laien verständlich beschreibt ein kompetentes Autorenteam die Umsetzung von Vorschriften in der täglichen Praxis.

Unternehmen lernen den Nutzen und die Vorteile der Zusammenarbeit mit einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater in den Bereichen Rechnungswesen, Lohnbuchhaltung oder betriebswirtschaftliche Analysen kennen.