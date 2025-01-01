Welche Vereinbarungen zum digitalen Finanzbericht treffen Sie mit Ihrer Bank und der Kanzlei?

Eine Voraussetzung für Ihre Teilnahme am Übermittlungsverfahren ist, dass Ihr Kreditinstitut ebenfalls am Verfahren teilnimmt. Ob dies der Fall ist, zeigt Ihnen diese aktuelle Übersicht der Teilnehmer. Sollten Sie Ihre Bank oder Sparkasse noch nicht in der Übersicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihre Hausbank.

Im nächsten Schritt müssen Sie einmalig eine Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung für jedes Kreditinstitute separat abgeben. Die Bank erstellt dazu eine Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung (TVE), in der Sie sich verpflichten, ab sofort und bis auf Widerruf Ihre Jahresabschlüsse oder Einnahmenüberschussrechnungen der Bank als digitalen Finanzbericht bereitzustellen. Zur Identifizierung werden Ihre Kundennummer sowie die Bankleitzahl der kreditgebenden Bank benötigt. Beides teilt Ihnen die Bank auf der TVE mit. Damit wird der digitale Abschluss – auch ohne Unterschrift – dem Papierabschluss gleichgestellt. Diese Erklärung können Sie jederzeit widerrufen.

Als Unternehmer übergeben Sie eine Kopie dieser TVE am besten an Ihren abschlusserstellenden Steuerberater oder ihre Steuerberaterin.

Aus datenschutz- und haftungsrechtlichen Gründen und zu Ihrer Sicherheit empfiehlt es sich, die elektronische Übermittlung von Mandantendaten durch eine Kanzlei an Dritte schriftlich zu vereinbaren. Sie unterzeichnen eine Teilnahmeerklärung, damit Ihre Steuerberatungskanzlei Jahresabschlüsse und Einnahmenüberschussrechnungen mit dem DiFin an Banken und Sparkassen versenden darf. Zusätzlich wird damit auch die Haftungsfrage geklärt.

Im Auftrag des Unternehmens übermittelt der Steuerberater ab diesem Zeitpunkt regelmäßig den Jahresabschluss/die EÜR mit dem Digitalen Finanzbericht über das DATEV-Rechenzentrum an die Bank.

Rückkanal

Die digitale Übermittlung von Jahresabschlüssen und Einnahmenüberschussrechnungen an Banken und Sparkassen hat sich zu einem Standardverfahren etabliert. Bereits beim Start des digitalen Finanzberichts im Jahr 2018 wurde mit der Deutschen Kreditwirtschaft vereinbart, dass es neben dem Hinweg auch einen Rückkanal geben soll. 2023 wurde dieser zwischen Kreditinstituten und Steuerberatungskanzleien eingerichtet. Damit werden auch die Prozesse in den Unternehmen und Kanzleien stärker digital unterstützt.Im Rahmen des Kreditvergabeprozesses werden Kreditinformationen (Zins- und Tilgungspläne, Kontokorrentlinie, Übersicht der Sicherheiten) den Steuerberaterinnen und Steuerberatern wie beim DiFin-Hinweg über IT-Dienstleister in strukturierter, digitaler Form bereitgestellt.

Steuerberatungskanzleien erhalten über den digitalen Rückkanal sofort die aktuellen Kreditparameter sowie Zins- und Tilgungspläne. Damit kann Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater Sie als Unternehmer schneller, detaillierter und individueller mit einer stets aktuellen Qualitätsbuchführung gut beraten. Dies gilt sowohl für das Controlling Ihres Unternehmens als auch für die Unternehmensentwicklung. Und natürlich auch bei zukünftig notwendigen Kreditanträgen oder Kreditverlängerungen.