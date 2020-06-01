Art.-Nr. 35571 | DATEV-Fachbuch

Der richtige Umgang mit Banken

Unterlagen für das Bankgespräch
  • Notwendige Unterlagen
  • Argumentationstipps
  • Unterlagen für das Bankgespräch

Erscheinungstermin: Juni 2020

Beschreibung

Für Unternehmer geht es um die Finanzierung von Investitionen, Umschuldung oder die Erweiterung der Kontokorrentlinie und um Liquidität. Aber auch im Privatbereich werden Vermögensübertragungen, Geldanlage und Altersvorsorge oft über eine Bank getätigt oder Kredite benötigt.

Unterlagen aus Rechnungswesen und Unternehmensplanung, zu Bonität und Sicherheiten, eine Analyse der Jahresabschlüsse und aktuelle Buchführungsauswertungen – plausibel, vollständig und gut aufbereitet – sind Voraussetzung, wenn ein Bankgespräch gelingen soll.

Für die Beschaffung der benötigten Unterlagen ist der Steuerberater der erste Ansprechpartner. Von Ihm erhalten Mandanten topaktuelle Kennzahlen und die nötige Unterstützung vor dem Bankgespräch.

Auf Wunsch wird der Steuerberater seinen Mandanten auch zum Bankgespräch begleiten.

Für Detailfragen auch zu den Einsatzmöglichkeiten der DATEV-Lösungen ist immer der Steuerberater der richtige Ansprechpartner.

Erscheinungstermin 06/2020
Seitenzahl 205
Format Softcover 13 x 19 cm
ISBN Printausgabe 978-3-944505-85-5
ISBN E-Book 978-3-944505-86-2
Autor

Portraitbild der referierenden Person Claus Koss

Prof. Dr. Claus Koss

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Beratung und Prüfung von gemeinnützigen Organisationen

