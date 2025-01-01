Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
DATEV Personal-Benchmark online nutzt die große Datenmenge, die in der DATEV-Cloud zur Verfügung steht sowie künstliche Intelligenz, um einen prognostizierten Marktwert für Ihre neuen Angestellten in Form eines Jahresgesamtbruttos zu errechnen.
Mehr erfahren
Die Online-Anwendung gibt somit erstmals die Möglichkeit anhand echter DATEV-Gehaltsabrechnungen und künstlicher Intelligenz das marktübliche Gehalt für Neubeschäftigte zu finden. Folgende Parameter werden bei der Analyse berücksichtigt:
- Beruf
- Arbeitszeiten
- Ort auf Postleitzahlenebene
- Unternehmensbranche
- Anzahl der Mitarbeiter
- Alter
- Ausbildungsabschluss
- Betriebszugehörigkeiten
Auf diese Weise sind Sie bestens für Gehaltsverhandlungen vorbereitet. Eine einfache grafische Aufbereitung macht Ihnen die Interpretation der Kennzahlen leicht. Die hohe, stets aktuelle Datenqualität garantiert zutreffende Aussagen unter Wahrung der Anonymität.
So ermitteln Sie das richtige Einstellungsgehalt für Ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Gehaltsanalyse
Mit der Cloud-Anwendung DATEV Personal-Benchmark online lassen sich Gehalts-Benchmarks generieren.
Folgende Parameter können entweder manuell für (potenzielle) Mitarbeiter eingegeben werden oder durch die Auswahl eines abgerechneten Mitarbeiters automatisch befüllt werden:
- Beruf
- Ort auf Postleitzahlebene
- Unternehmensbranche
- Anzahl der Angestellten im Unternehmen
- Alter
- Ausbildungsabschluss
- Betriebszugehörigkeit
Zusätzlich werden folgende Daten bei der Analyse berücksichtigt:
- Jahresgesamtbrutto
- Laufender Arbeitslohn
- Vermögenswirksame Leistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Weihnachtsgeld / 13. Monatseinkommen
- Urlaubsgeld
Grafische Aufbereitung
Die Berufsanalysen und die Gehaltsvergleiche werden als übersichtliche Grafiken, z. B. als Balkendiagramm, aufbereitet.
Anzeige von statistischen Daten
Es ist möglich, Median und Verteilungskurven aus den aufbereiteten Daten auszulesen. Das erleichtert Ihnen das Interpretieren der Zahlen.
Häufige Fragen unserer Kunden
Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Benötige ich für die Nutzung von DATEV Personal-Benchmark online eine DATEV-Payroll-Software?
Sie können entweder mittels einer manuellen Eingabe der Daten eine Gehaltsanalyse für (potenzielle) Mitarbeiter starten; hier ist keine Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt oder DATEV LODAS notwendig.
- oder -
Sie wählen einen abgerechneten Mitarbeiter aus und lassen die Felder für die Gehaltsanalyse automatisch befüllen. Voraussetzung für eine automatische Befüllung der Felder in Personal-Benchmark online ist eine Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt oder LODAS.
Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Sie haben noch keine Steuerkanzlei?
Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV. Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!
Haben Sie Interesse?
Für eine kostenfreie, individuelle Erstberatung, Preisberechnung oder Produktpräsentation: