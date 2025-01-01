Die Online-Anwendung gibt somit erstmals die Möglichkeit anhand echter DATEV-Gehaltsabrechnungen und künstlicher Intelligenz das marktübliche Gehalt für Neubeschäftigte zu finden. Folgende Parameter werden bei der Analyse berücksichtigt:

Beruf

Arbeitszeiten

Ort auf Postleitzahlenebene

Unternehmensbranche

Anzahl der Mitarbeiter

Alter

Ausbildungsabschluss

Betriebszugehörigkeiten

Auf diese Weise sind Sie bestens für Gehaltsverhandlungen vorbereitet. Eine einfache grafische Aufbereitung macht Ihnen die Interpretation der Kennzahlen leicht. Die hohe, stets aktuelle Datenqualität garantiert zutreffende Aussagen unter Wahrung der Anonymität.