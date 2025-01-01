Unabhängig davon, ob Sie bereits ein ERP-System oder ein Warenwirtschaftssystem verwenden, auf der Suche nach einem DATEV-Datenservice sind oder einfach nur nach einer Software zur Rechnungserstellung Ausschau halten: wir bieten die ideale Lösung für Ihre Anforderungen.
Vorhandenes ERP- oder Warenwirtschaftssystem an DATEV anbinden
-
Software checkenNotieren Sie die Bezeichnung Ihrer ERP- oder Faktura-Software.
-
Im Marktplatz suchen
Prüfen Sie, ob es sich um eine Software eines DATEV-Marktplatz Partners handelt. Erfassen Sie dazu auf dem DATEV-Marktplatz im Suchfeld den Namen der Software.
-
ERP- oder Warenwirtschaftssystem finden
Klicken Sie in der Trefferliste auf den Namen der Partner-Software und scrollen Sie bis zum Abschnitt Schnittstellen. Hier finden Sie die Bezeichnung der passenden Schnittstelle.
-
Bestellen und Einrichten
Wählen Sie die Schnittstelle und folgen Sie den Anweisungen. Dort finden Sie Einrichtungsanleitungen und Ansprechpartner.
Hier finden Sie weitere Angebote über den DATEV-Marktplatz hinaus
-
Softwarehersteller mit DATEV-Online-Schnittstelle finden
Im Developer-Portal finden Sie eine Übersicht der Softwarehersteller, die einen DATEV-Datenservice umgesetzt haben, aber nicht auf dem DATEV-Marktplatz vertreten sind.
-
Softwarehersteller fragen
Wenn Sie auch bei den Softwareherstellern mit DATEV-Online-Schnittstellen nicht fündig geworden sind, dann wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer Software bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im Developer-Portal.
-
Wenden Sie sich an uns
Falls der Softwarehersteller keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.
Sie haben noch kein ERP- oder Warenwirtschaftssystem im Einsatz?
Wenn Sie erstmalig ein ERP-System in Ihrem Unternehmen einführen oder ein neues System mit Schnittstelle zu DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen etablieren möchten, besuchen Sie unseren DATEV-Marktplatz. DATEV arbeitet mit über 200 DATEV-Marktplatz-Partnern effizient zusammen. Die ERP-Hersteller haben die Schnittstelle zur DATEV-Buchführung implementiert.Vereinbaren Sie direkt mit dem gewünschten Hersteller einen Beratungstermin.
Vorteile
- Bestehende Adressen und Bankverbindungen Ihrer Geschäftspartner nutzen
- Für das Controlling auf Ihre Vorjahreswerte zurückgreifen
- Offene-Posten-Buchführung, Forderungsmanagement und Zahlungsverkehr reibungslos fortführen
Machbarkeitsanalyse
- Kurzanalyse Ihrer Daten (erste Machbarkeitsanalyse)
- Aufwandschätzung für die Datenübernahme oder Empfehlung einer Vorstudie mit genauer Analyse der Sachverhalte
- Unterlagen für die Durchführung einer einmaligen Datenübernahme