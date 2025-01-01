Kontenbewegungen von Banken, Belege von Geschäftspartnern oder Rechnungs­infor­mationen aus Online­shop-Systemen - diese Daten und viele weitere können mit Hilfe der Datenservices Rechnungswesen automatisiert übernommen werden. Der Aufwand in der Buch­führung lässt sich damit ganz er­heb­lich redu­zie­ren.

Weitere Vorteile ergeben sich, wenn Sie zusätzlich den DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal oder Amazon einsetzen. Die entsprechenden Umsätze lassen sich dann automatisch den Rechnungsdaten zuordnen – zeitaufwendiges manuelles Zuordnen entfällt.

Derzeit werden diese Datenlieferanten unterstützt: