Kontenbewegungen von Banken, Belege von Geschäftspartnern oder Rechnungs­infor­mationen aus Online­shop-Systemen - diese Daten und viele weitere können mit Hilfe der Datenservices Rechnungswesen automatisiert übernommen werden. Der Aufwand in der Buch­führung lässt sich damit ganz er­heb­lich redu­zie­ren.

Weitere Vorteile ergeben sich, wenn Sie zusätzlich den DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal oder Amazon einsetzen. Die entsprechenden Umsätze lassen sich dann automatisch den Rechnungsdaten zuordnen – zeitaufwendiges manuelles Zuordnen entfällt.

Derzeit werden diese Datenlieferanten unterstützt:

  • Scan-Apps,
  • Faktura- und ERP-Systeme,
  • Onlineshop-Systeme,
  • Banken sowie die
  • Zahlungsdienstleister PayPal und Amazon.

Ihre Vorteile

  • Daten fließen sicher und reibungslos

    Mehr Effizienz durch automatisierte Übernahme der Daten aus Ihren ERP- oder Fakturaprogrammen, aus Kassensystemen oder von einem Zahlungs- oder Bankdienstleister. Die Daten stehen anschließend digital in der sicheren DATEV-Cloud zur weiteren Verarbeitung für die Finanzbuchführung bereit.

  • Mehr Sicherheit und Datenqualität

    Mit den DATEV-Datenservices Rechnungswesen lassen sich Zahlungsdaten, Bankdaten, Kassendaten, Rechnungsdaten, Buchungsdaten, Stammdaten und die zugehörigen Belegbilder sicher und virengeprüft übernehmen.

  • Regelmäßtig buchen

    Belege und Dokumente können schnell mit Ihrer Steuerberatungskanzlei oder mit DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen in Ihrem Unternehmen ausgetauscht werden - die Voraussetzung, in kürzeren und regelmäßigen Abständen zu buchen. Damit lassen sich laufend aktuelle Auswertungen für die Steuerung Ihres Unternehmens erstellen.

Den passenden DATEV-Datenservice finden, bestellen und einrichten

  1. Software checken

    Notieren Sie die Bezeichnung Ihrer ERP- oder Faktura-Software.

  2. Datenservices suchen und finden

    Prüfen Sie, ob es sich um eine Software eines DATEV-Marktplatz Partners handelt. Erfassen Sie dazu auf dem DATEV-Marktplatz im Suchfeld den Namen der Software.

    Zum DATEV-Marktplatz

    Klicken Sie in der Trefferliste auf den Namen des DATEV-Marktplatz Partners und scrollen Sie bis zum Abschnitt Schnittstellen. Hier finden Sie die Bezeichnung des passenden DATEV-Datenservice.

  3. Bestellen und einrichten

    Möglichkeit 1: Sie können die Datenservices eigenständig einrichten. Informationen hierzu finden Sie im Hilfe-Dokument MyDATEV Mandantenregistrierung für Unternehmen: DATEV-Cloud-Anwendungen selbst in Betrieb nehmen . Beim Einrichten Ihres DATEV-Datenservice unterstützt Sie bei Bedarf gerne das Team DATEV-Partner-Onboarding.

    Jetzt Termin vereinbaren

    Möglichkeit 2: Setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, der den Datenservice für Sie bestellt.

    DATEV-Datenservices

  4. Daten holen und verarbeiten

    Übernehmen Sie alle relevanten Daten in Ihre DATEV-Anwendung zur weiteren Bearbeitung.

    Informationen dazu finden Sie hier

Wie Unternehmen einfach den passenden Datenservice finden

  • Portraitbild Katrin Hübecker

    Die DATEV-Datenservices sind ein zentraler Baustein unseres digitalen Rechnungswesens. Über Online-Schnittstellen werden Buchungsdaten, Belegbilder und Rechnungen automatisiert und sicher übertragen - ohne manuellen Mehraufwand. Die Einrichtung der Dienste war schnell erledigt. Das Ergebnis: spürbare Entlastung, mehr Effizienz und eine reibungslose Zusammenarbeit mit unserer Kanzlei Hanspach-Bieber in Willich.

    Katrin Hübecker
    fleur ami

Kein Treffer im DATEV-Marktplatz? Kein Problem!

  1. Softwarehersteller fragen

    Wenn Sie auch bei den DATEV Schnittstellen Anbietern nicht fündig geworden sind, dann wen­den Sie sich an den Hersteller Ihrer Software bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im Developer-Portal.

    Informationen für Softwarehersteller

  2. Wenden Sie sich an uns

    Falls der Softwareherstel­ler keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

    Individuelle Softwarelösungen

Die DATEV-Datenservices Rechnungswesen im Überblick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Datenservices Rechnungswesen und buchen Sie im Anschluss entweder eine Beratung oder bestellen Sie direkt bei Ihrem Steuerberater.

DATEV-Datenservices Rechnungswesen

 

Gut zu wissen

Wissen aufbauen
Neben der Auswahl und Inbetriebnahme eines Datenservices ist es wichtig, die neuen Prozesse im Unternehmen zu etablieren. Sie benötigen Hilfe bei der Entscheidung welcher Datenservice am besten zu Ihren Abläufen passt? DATEV steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

DATEV Corporate Partner unterstützen beim Einrichten der Datenservices
Die DATEV Corporate Partner besitzen spezielles Branchenwissen und haben Erfahrung darin, Vorsysteme wie ERP- oder Warenwirtschaftssysteme mit DATEV-Anwendungen zu verbinden. Viele der heutigen Corporate Partner sind erfahrene DATEV Solution Partner, meist mit den Schwerpunkten Personalwirtschaft und Rechnungswesen. Sie durchlaufen eine umfassende Ausbildung, sind qualifiziert und zertifiziert.
 
Unter DATEV-Partner für Beratung und IT finden Sie weitere Informationen zum DATEV-Partnerprogramm. Das DATEV-Partner-Netzwerk unterstützt Sie bei der Auswahl Ihres passenden DATEV Corporate Partners.

Online-Handel / E-Commerce
Ohne den DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal und DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon müssen Sie oder Ihr Steuerberater die Transaktionen aus dem PayPal- bzw. Amazon-Konto manuell aufbereiten und in die Buchführung importieren. Ein immenser Arbeits- und Zeitaufwand, der dazu sehr fehleranfällig ist. Gleiches gilt für das steigende Rechnungsvolumen. Mit dem DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 können, abhängig von Ihrem Vorsystem, strukturierte Rechnungsdaten in die DATEV-Cloud gesendet und von dort in das DATEV-Rechnungswesen-Programm eingespielt werden.
 
DATEV ISWL Rechnungsdaten E-Commerce ist die perfekte Ergänzung zum DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon. Über den DATEV Belegtransfer und/oder DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 werden die konvertierten Rechnungsausgangsdaten von Amazon zu DATEV Unternehmen online hochgeladen und stehen für die Buchführung bereit.
Mehr zum Thema Online-Handel finden Sie hier.
 
LINK auf https://www.datev.de/web/de/wissen/steuerberater/seminare-und-kanzlei-beratungen/ihr-weg-in-die-digitale-kanzlei/digitale-kanzleientwicklung-entwicklungspfad-zum-online-handel/

Weitere Datenservices

  • Der DATEV Belegbilderservice Steuern ermöglicht es Anbietern für Scannerlösungen, Dokumente nach dem Scannen direkt in DATEV Meine Steuern einzusortieren. Passende Partnerlösungen finden Sie auf dem DATEV Marktplatz.
  • Software für Kassen: Auch im Bereich der Kasse stellen wir Ihnen einen Cloud-Service zur Verfügung. Kassenhersteller können durch ein Anbinden ihrer Kassenlösung an MeinFiskal den Prozess der Datenarchivierung und die Weitergabe an die Finanzbuchführung unterstützen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Kassenhersteller den DATEV Datenservice Kassenarchiv in seiner Software implementiert hat. Sie profitieren so von einfacher und gesetzeskonformer Datenarchivierung und von optimierten Prozessen.

    MeinFiskal 

Hilfe-Bot für Schnittstellensuche

Sie haben die gewünschten Informationen nicht gefunden? Dann nutzen Sie unseren Hilfe-Bot für die Schnittstellensuche. Er unterstützt Sie dabei, die richtige Schnittstelle und das konkrete Unterstützungsangebot zu finden.

Hilfe-Bot für Schnittstellensuche