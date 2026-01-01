Ermittlung der Einkunftsarten mit DATEV
Intention des Lehrmittels ist, die Lernenden gleich zu Beginn der Ausbildung mit den Grundzügen der Einkommensbesteuerung vertraut zumachen. Für Anke Maiwald-Muster erstellen sie die Einkommensteuererklärung mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit für den Veranlagungszeitraum 2025, stellen wegen hoher Werbungskosten einen Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung und berechnen die Lohnsteuer unter Berücksichtigung der Freibeträge. Für einen kurzen Ausflug in die Abgabenordnung steht auch die Prüfung des Steuerbescheids an.
Die Fallgestaltung versetzt die Lernenden in die Lage, weitgehend selbständig und ohne Vorkenntnisse eine einfache Arbeitnehmerveranlagung der Mustermandantin durchzuführen. Praxisnahe Belege unterstützen bei der Unterrichtsgestaltung.
Einsatzempfehlung
Die Unterlage ist für 12 Unterrichtsstunden konzipiert, je nach gewähltem Schwerpunkt kann sich die Anzahl der Unterrichtsstunden erhöhen. Wir empfehlen die Unterlage insbesondere für die Ausbildung / Umschulung von Steuerfachangestellten (Lernfeld 4), der Einsatz ist aber auch im Bachelorstudium möglich.
Was ist neu?
Kennen Sie schon die Steuererklärungen der Anke Maiwald-Muster für Vorjahre? Ab dem Jahr 2024 hat Anke Maiwald-Muster eine Tochter! Dadurch sind auch Berechnungen zu Kinderfreibeträgen möglich.
Änderungsdetails im Überblick:
- Anpassung der Stammdaten und Werte
- Rechtliche Änderungen für den Veranlagungszeitraum 2025
Kurzbeschreibung Vermietung und Verpachtung
Das Lehrkonzept orientiert sich am Lernfeldgedanken. Es dient der weitgehend selbstbestimmten Erarbeitung des Themengebietes „Vermietung und Verpachtung“ durch die Lernenden.
Der Schwerpunkt des Projektes liegt auf der eigenständigen Erarbeitung der Inhalte (Einnahmen und Werbungskosten) sowie der Anwendung auf einen komplexen Musterfall mit Belegen der Mustermandantin Susanne Sommer-Muster.
Die Mustermandantin ist selbständige Friseurmeisterin und hat ein Grundstück erworben. In ihrer Einkommensteuererklärung 2025 sind erstmalig Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erklären. Mit allem, was dazu gehört: Ermittlung der Grundlagen für Absetzung und Abnutzung anhand der Nutzungs- und Funktionszusammenhänge, Aufteilung der Werbungskosten und weitere Besonderheiten, die sich in der Arbeitspraxis bei „gemischt genutzten Grundstücken mit aufstehendem Gebäude“ ergeben. Durch Fallvarianten können auch ergänzende Sachverhalte im Unterricht behandelt werden.
Didaktische Hilfen und eine Kurzanleitung zur Nutzung des Programms DATEV Einkommensteuer comfort sind enthalten.
Was ist neu?
Änderungsdetails im Überblick:
- Rechtliche Änderungen für den Veranlagungszeitraum 2025
- Aktualisierte Belegsammlung zum Musterfall für Teilnehmende
Lernen – Üben – Prüfen
Selbstverständlich finden Sie auf DATEV Students online auch ergänzende E-Learnings. Diese haben wir auf einer Kursseite für Sie gebündelt dargestellt: "Einkommensteuer mit DATEV im Unterricht (Begleitkurs zu den Lehrmitteln)".
Auch bei dem Lehrmittel "Einkommensteuer mit DATEV" bleiben wir also unserer Trias "Lernen – Üben – Prüfen" über das Zusammenspiel von Lehrmittel mit den Plattformen "DATEV Software online" und "DATEV Students online" treu.
Dem Thema „Prüfung“ können sich die Lernenden in diesem Fall mit Wissensnachweisen auf DATEV Students online nähern.
Ergänzende Angebote
PC-Schulung: Einstieg in die Einkommensteuer-Lehrkonzepte
Noch Fragen? Im Dozenten-gestützten Seminar (05.05.) lernen Sie am heimischen PC die Musterfälle zur Einkommensteuer kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie diesen am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.
Fachposter
Der Musterfall hat seine optimale Begleitung in unserem Fachposter „Einkommensteuer“. Das Fachposter ziert als überdimensionales Tafelbild jedes Klassenzimmer. Es stellt die gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung der Einkommensteuer und deren Umsetzung im Programm DATEV Einkommensteuer dar .