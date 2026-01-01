Das Lehrkonzept orientiert sich am Lernfeldgedanken. Es dient der weitgehend selbstbestimmten Erarbeitung des Themengebietes „Vermietung und Verpachtung“ durch die Lernenden.

Der Schwerpunkt des Projektes liegt auf der eigenständigen Erarbeitung der Inhalte (Einnahmen und Werbungskosten) sowie der Anwendung auf einen komplexen Musterfall mit Belegen der Mustermandantin Susanne Sommer-Muster.

Die Mustermandantin ist selbständige Friseurmeisterin und hat ein Grundstück erworben. In ihrer Einkommensteuererklärung 2025 sind erstmalig Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erklären. Mit allem, was dazu gehört: Ermittlung der Grundlagen für Absetzung und Abnutzung anhand der Nutzungs- und Funktionszusammenhänge, Aufteilung der Werbungskosten und weitere Besonderheiten, die sich in der Arbeitspraxis bei „gemischt genutzten Grundstücken mit aufstehendem Gebäude“ ergeben. Durch Fallvarianten können auch ergänzende Sachverhalte im Unterricht behandelt werden.

Didaktische Hilfen und eine Kurzanleitung zur Nutzung des Programms DATEV Einkommensteuer comfort sind enthalten.

Was ist neu?

Änderungsdetails im Überblick: