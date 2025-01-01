Art.-Nr. 18033 | Bildungspartner-Angebot
Fachposter Einkommensteuer (Hochformat)
- Erläuterung der gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung der Einkommensteuer
- Fachposter zu Grundlagenwissen
- Überdimensional großes Lehrmittel
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Übersicht
Das Fachposter stellt die gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung der Einkommensteuer dar und deren Umsetzung im Programm DATEV Einkommensteuer.
Als "Lehrmittel im Format A1“ unterstützt es Sie bei der Vermittlung des Grundlagenwissens.
Preise
Art.-Nr. 18033 | Bildungspartner-Angebot
Fachposter Einkommensteuer (Hochformat)
Einmalig
0,00 €