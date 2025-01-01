PC-Schulung: Einstieg in die Einkommensteuer-Lehrkonzepte
- Einsatz der Lehrmittel Ermittlung der Einkunftsarten und Vermietung und Verpachtung
- Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen
- Für Neueinsteigende und Wiedereinsteigende
Hinweise
- Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist das Vorhandensein des jeweiligen Lehrmittels beim Seminar. Bitte bestellen Sie sich rechtzeitig vor dem Seminar die Referentenunterlage der Lehrmittel Einkommensteuer mit DATEV im Unterricht.
- Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Übersicht
Beschreibung
Im Seminar lernen Sie die Musterfälle zur Einkommensteuer kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie diesen am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.
Inhalte
Der DATEV Arbeitsplatz
Ermittlung der Einkunftsarten
Die Fallgestaltung versetzt sie in die Lage, weitgehend selbständig und ohne Vorkenntnisse eine einfache Veranlagung eines Arbeitnehmenden durchzuführen.
Praxisnahe Belege unterstützen Sie dabei.
Vermietung und Verpachtung
Das Konzept orientiert sich am Lernfeldgedanken.
Es dient der weitgehend selbstbestimmten Erarbeitung des Themengebietes "Vermietung und Verpachtung".
Überblick über die digitalen Prozesse im Rahmen der Einkommensteuer
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.