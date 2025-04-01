Einkommensteuer mit DATEV im Unterricht - Teilnehmer

Das Lehrmittel widmet sich den Themen "Ermittlung der Einkunftsarten" und "Vermittlung und Verpachtung". Intention des Moduls "Ermittlung der Einkunftsarten" ist, die Lernenden gleich zu Beginn der Ausbildung mit den Grundzügen der Einkommensbesteuerung vertraut zu machen (Lernfeld 4) .

Konzipiert ist das Modul für ca. 12 Unterrichtsstunden, je nach Lerntempo und gesetzten Schwerpunkten auch mehr. Denkbar ist sowohl ein Einsatz im laufenden Unterricht als auch am Block über zwei komplette Tage.

Das Modul "Vermietung und Verpachtung" ist konzipiert für den Einsatz im Lernfeld 8. Es ist konzipiert für ca. 25 Unterrichtsstunden, je nach Lerntempo und gesetzten Schwerpunkten auch mehr.