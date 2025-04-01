Einkommensteuer mit DATEV im Unterricht - Teilnehmer
- Einführung in die EDV-gestützte Einkommensteuer
- Ermittlung der Einkunftsarten mit DATEV
- Vermietung und Verpachtung mit DATEV
Übersicht
Das Lehrmittel widmet sich den Themen "Ermittlung der Einkunftsarten" und "Vermittlung und Verpachtung". Intention des Moduls "Ermittlung der Einkunftsarten" ist, die Lernenden gleich zu Beginn der Ausbildung mit den Grundzügen der Einkommensbesteuerung vertraut zu machen (Lernfeld 4) .
Konzipiert ist das Modul für ca. 12 Unterrichtsstunden, je nach Lerntempo und gesetzten Schwerpunkten auch mehr. Denkbar ist sowohl ein Einsatz im laufenden Unterricht als auch am Block über zwei komplette Tage.
Das Modul "Vermietung und Verpachtung" ist konzipiert für den Einsatz im Lernfeld 8. Es ist konzipiert für ca. 25 Unterrichtsstunden, je nach Lerntempo und gesetzten Schwerpunkten auch mehr.
Die Fallgestaltung des Moduls "Ermittlung der Einkunftsarten" Es versetzt die Lernenden in die Lage, weitgehend selbständig und ohne Vorkenntnisse eine einfache Arbeitnehmerveranlagung der Mustermandantin Anke Maiwald-Muster durchzuführen. Praxisnahe Belege unterstützen bei der Unterrichtsgestaltung.
Der Schwerpunkt des Moduls "Vermietung und Verpachtung" liegt auf der eigenständigen Erarbeitung der Inhalte (Einnahmen und Werbungskosten) sowie der Anwendung auf einen komplexen Musterfall mit Belegen der Mustermandantin Susanne Sommer-Muster.
Didaktische Hilfen sowie eine Kurzanleitung zur Nutzung des Programms DATEV Einkommensteuer comfort sind enthalten.
Kurzinfo
Nachweise
Weiterbildungsbescheinigung
Bildungspartner, die das Lehrmittel in Unterricht / Seminar einsetzen, können ihren Lernenden eine Weiterbildungsbescheinigung aushändigen. Anders als beim Zertifikat wird damit keine Prüfung, sondern nur die Kursteilnahme attestiert. Individualisierbare Templates für "Ermittlung der Einkommensteuer" und "Vermietung und Verpachtung" stehen in MyMarketing bereit.
Inhalte
Behandelte Themen
Ermittlung der Einkunftsarten
Intention des Lehrmittels ist, die Lernenden gleich zu Beginn der Ausbildung mit den Grundzügen der Einkommensbesteuerung vertraut zu machen.
Die Fallgestaltung versetzt sie in die Lage, weitgehend selbständig und ohne Vorkenntnisse eine einfache Arbeitnehmerveranlagung der Mustermandantin Anke Maiwald-Muster durchzuführen.
Im Lehrkonzept behandelte Themen:
- Überblick/erster Einblick über Einkunftsarten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen sowie Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit
- Programm ESt, Steuerberechnung
- Prüfung eines fehlerhaften Steuerbescheids
- Antrag auf LSt-Ermäßigung
- Auswirkungen eines Steuerfreibetrags
- Digitale Belege
Vermietung und Verpachtung
Das Lehrkonzept orientiert sich am Lernfeldgedanken. Es dient der weitgehend selbstbestimmten Erarbeitung des Themengebietes "Vermietung und Verpachtung" durch die Lernenden.
Der Schwerpunkt des Projektes liegt auf der eigenständigen Erarbeitung der Inhalte (Einnahmen und Werbungskosten) sowie der Anwendung auf einen komplexen Musterfall mit Belegen der Mustermandantin Susanne Sommer-Muster.
Im Lehrkonzept behandelte Themen:
- Teil 1 - Gruppenarbeit zu folgenden Themengebieten:
- Einnahmen
- Werbungskosten
- Anschaffungskosten und Abschreibungen
- Erhaltungsaufwendungen und Herstellungskosten
- Schuldzinsen
- Die Gruppenergebnisse sollen in Form von Handouts für die gesamte Klasse erstellt und präsentiert werden.
- Teil 2 - Musterfall:
- Im Anschluss an die letzte Gruppenpräsentation wird zur Ergebnissicherung und als Transferleistung von der gesamten Klasse ein komplexer, beleggestützter DATEV-Fall bearbeitet. Hierdurch erhalten die Auszubildenden eine Gesamtschau der Einkunftsart Vermietung/Verpachtung.
- Die Ergebnisse der manuellen Berechnung sind unter Zuhilfenahme der DATEV-Software zu verifizieren.
- Teil 3 - Fachvertiefung:
- Die Lernenden generieren anschließend zu den von ihnen bearbeiteten Themenschwerpunkten eigene Belege. Sie kombinieren diese miteinander, um eigene komplexe Aufgabenstellungen zu kreieren. Hieraus entstehen Übungsfälle, zu deren Lösungsüberprüfung die DATEV-Software eingesetzt werden kann.
Erforderliches Vorwissen
Ermittlung der Einkunftsarten
- keine Vorkenntnisse erforderlich
- Nicht zum Selbststudium geeignet
Vermietung und Verpachtung
- Grundlagenwissen zu Überschusseinkünften
- Auch zum Selbststudium geeignet
E-Learning auf DATEV Students online
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
- DATEV Einkommensteuer comfort
Bestandteile
Ermittlung der Einkunftsarten:
- Unterlage für Referierende mit didaktischen Hinweisen („Informationen für den Referenten“)
- Unterlage für Teilnehmende mit Aufgabenstellungen und Belegen. Diese ersetzt nicht die Bestellung der Handreichung für Teilnehmende (Art.-Nr. 42636) – keine Schullizenz!
- Musterdatenbestand für Nutzerinnen und Nutzer von lokal installierter Software (früher separat erhältliche „Zusatzprodukte“)
- Formulare & Berechnungslisten
Vermietung und Verpachtung:
- Lehrmittel-Unterlage für Referierende
- Berechnungslisten und Formulare ("Musterlösung")
- Musterdatenbestand für Nutzerinnen und Nutzer von lokal installierter Software