Für die Neuauflagen konnten wir bereits 2025 Herrn Peter Hoffarth als neuen Autor gewinnen.
Im Rahmen der Übernahme der Autorentätigkeit führte Herr Peter Hoffarth nicht nur die Ausrichtung auf digitale Bearbeitung konsequent fort, sondern glich die beiden die Unterlagen optisch und didaktisch weiterhin aneinander an.
Dies erfolgte zu Ihrem Vorteil: Sofern Sie beide Unterlagen benutzen, reduziert sich Ihr Einarbeitungsaufwand. Für die Teilnehmer sollte sich eine hoher Wiedererkennungswert ergeben, so dass der Fokus auf die fachlichen Inhalte und weniger auf die Technik gerichtet werden kann.
Neuerungen im Detail
- Rechtliche Jahresanpassungen
Die Fälle sind nun fast alle modular sowohl auf Mitarbeiterebene als auch auf Monatsebene zu bearbeiten. So haben Sie zum Beispiel in einem Monat das Schwerpunktthema Mobilität oder innerhalb einer Personal-Nummer den Wechsel von freiwillig gesetzlicher Versicherung zur privaten Krankenversicherung.
Praxisnahe Dauerthemen wie Fahrzeuge incl. vollelektrisches Fahrzeug und Firmenfahrrad in den verschiedenen Ausprägungen, das Thema Minijob und betriebliche Altersvorsorge werden tiefer beleuchtet.
Fokus Kanzlei: Lohn und Gehalt in der Praxis
Das Lehrkonzept simuliert den Arbeitsalltag in einer Kanzlei: Für einen neuen Mandanten, die Möbelfabrik Baltasar Muster KG in Schwabach, soll die Lohn- und Gehaltsabrechnung durchgeführt werden.Aufgabe der Teilnehmenden ist nun, alle notwendigen Daten zu erfassen und die Monate Januar bis Dezember mit Hilfe des Programms Lohn und Gehalt abzurechnen. Jedem Monat ist dabei ein eigenes Schwerpunktthema gewidmet: Was ist z. B. bei Heirat eines Arbeitnehmenden zu beachten, was bei Überstunden, was bei PKW-Gestellung?
Vorkenntnisse erforderlich
Grundkenntnisse der Lohnabrechnung am PC werden vorausgesetzt. Wir empfehlen das Lehrmittel daher v. a. bei Berufsschulen (im 2./3.Ausbildungsjahr) sowie Freien Bildungsträgern bzw. für Lernfeld 5.
Fokus Unternehmen: Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht
Das Lehrkonzept für die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit DATEV ist vor allem für Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie für Mitarbeitende im Handwerk, Dienstleistungsgewerbe oder im Handel geeignet.
Lernende, die nach ihrer Ausbildung die DATEV-Lohnabrechnung im Unternehmen durchführen wollen, können in etwa 33 Unterrichtseinheiten 45 Min. Kenntnisse in der Personalwirtschaft erwerben und vertiefen.
Die Unterlage ist entsprechend den Handlungsschritten in der Praxis aufgebaut. Der durchgängige Musterfall umfasst ein komplettes Abrechnungsjahr und berücksichtigt Besonderheiten wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge, geringfügige Beschäftigung u. v. m.
Das Zusammenspiel zwischen dem Unternehmen und dem/der steuerlichen Berater/Beraterin spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Vorkenntnisse erforderlich
Theoretische Kenntnisse der Lohnabrechnung sind erforderlich. Wir empfehlen das Lehrmittel v.a. zum Einsatz bei Freien Bildungsträgern.
Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt
Beide Lehrmittel bilden zusammen mit unseren E-Learnings die Basis zu Vorbereitung auf die Online-Prüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt. Ein Lernzielkatalog gibt Aufschluss über die Inhalte, die im Rahmen eines Zertifikatskurses vermittelt werden sollen. Damit stellt er auch die Grundlage für die Fragen in der Prüfung dar. Je nachdem, ob Sie eine Prüfung vor oder nach dem 23. Juni 2026 anlegen, gilt der jeweilige Lernzielkatalog für Ihren Kurs als verbindlich. Sie finden die Kataloge auf der Webseite zum Zertifikat.
Seminarangebot zur eigenen Weiterbildung
Um sich mit den Lehrmitteln vertraut zu machen, empfehlen wir die folgenden Seminare: