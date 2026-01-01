Für die Neuauflagen konnten wir bereits 2025 Herrn Peter Hoffarth als neuen Autor gewinnen.

Im Rahmen der Übernahme der Autorentätigkeit führte Herr Peter Hoffarth nicht nur die Ausrichtung auf digitale Bearbeitung konsequent fort, sondern glich die beiden die Unterlagen optisch und didaktisch weiterhin aneinander an.

Dies erfolgte zu Ihrem Vorteil: Sofern Sie beide Unterlagen benutzen, reduziert sich Ihr Einarbeitungsaufwand. Für die Teilnehmer sollte sich eine hoher Wiedererkennungswert ergeben, so dass der Fokus auf die fachlichen Inhalte und weniger auf die Technik gerichtet werden kann.