PC-Schulung: Einstieg in das Lehrkonzept Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht

Im Seminar lernen Sie das Lehrkonzept "Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht" kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie dieses am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.

Die Unterlage ist entsprechend den Handlungsschritten in der Praxis aufgebaut. Der durchgängige Musterfall umfasst ein komplettes Abrechnungsjahr und berücksichtigt Besonderheiten wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge, geringfügige Beschäftigung u. v. m.

Das Zusammenspiel zwischen dem Unternehmen und seiner steuerlichen Kontaktperson spielt hierbei eine zentrale Rolle.