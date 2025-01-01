PC-Schulung: Einstieg in das Lehrkonzept Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht
- Einstieg in die Lohn- und Gehaltsabrechnung anhand des Lehrmittels Personalwirtschaft im Unternehmen
- Veranstaltung an zwei Nachmittagen
- Das Lehrmittel ist Grundlage für das Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt
Hinweise
- Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist das Vorhandensein des jeweiligen Lehrmittels beim Seminar. Bitte bestellen Sie sich rechtzeitig vor dem Seminar die Referentenunterlage des Lehrmittels Personalwirtschaft im Unternehmen.
- Voraussetzungen / Schwierigkeitsgrad: Grundlegende Fachkenntnisse sowie Kenntnisse in DATEV Lohn und Gehalt werden vorausgesetzt.
- Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Übersicht
Beschreibung
Im Seminar lernen Sie das Lehrkonzept "Personalwirtschaft mit DATEV im Unterricht" kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie dieses am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.
Die Unterlage ist entsprechend den Handlungsschritten in der Praxis aufgebaut. Der durchgängige Musterfall umfasst ein komplettes Abrechnungsjahr und berücksichtigt Besonderheiten wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge, geringfügige Beschäftigung u. v. m.
Das Zusammenspiel zwischen dem Unternehmen und seiner steuerlichen Kontaktperson spielt hierbei eine zentrale Rolle.
Inhalte
Tag 1
Anlage der Daten in Lohn und Gehalt:
-
Firmenstammdaten im Bereich der DATEV Stammdaten
-
Grundstammdaten für die Nutzung des Programmes Lohn und Gehalt
-
Stammdaten im Bereich Lohn und Gehalt
-
Mitarbeiter:innenstammdaten
Tag 2
-
Abrechnungsdaten für den Monat Januar 2023 / Februar 2023 / März 2023
-
Besondere Vorkommnisse bei der Abrechnung von Löhnen und Gehältern
-
Abrechnung und Störfälle
Details
Sie benötigen das folgende Programm: DATEV Lohn und Gehalt