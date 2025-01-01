PC-Schulung: Einstieg in das Lehrkonzept Lohn und Gehalt in der Praxis

Im Seminar lernen Sie das Lehrkonzept "Lohn und Gehalt in der Praxis" kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie dieses am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.

Benötigte Software: DATEV Lohn und Gehalt

Voraussetzungen / Schwierigkeitsgrad: Grundlegende Fach- und Programmkenntnisse werden vorausgesetzt.