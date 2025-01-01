PC-Schulung: Einstieg in das Lehrkonzept Lohn und Gehalt in der Praxis
- Einstieg in die Lohn- und Gehaltsabrechnung anhand des Lehrmittels Lohn und Gehalt in der Praxis
- Veranstaltung an zwei Nachmittagen
- Das Lehrmittel ist Grundlage für das Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt
- Für Neueinsteigende und Wiedereinsteigende
Hinweise
- Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist das Vorhandensein des jeweiligen Lehrmittels beim Seminar. Bitte bestellen Sie sich rechtzeitig vor dem Seminar die Referentenunterlage des Lehrmittels Lohn und Gehalt in der Praxis .
- Voraussetzungen / Schwierigkeitsgrad: Grundlegende Fach- und Programmkenntnisse werden vorausgesetzt.
- Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Übersicht
Beschreibung
Im Seminar lernen Sie das Lehrkonzept "Lohn und Gehalt in der Praxis" kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie dieses am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.
Benötigte Software: DATEV Lohn und Gehalt
Inhalte
Das Lehrkonzept simuliert den Arbeitsalltag in einer Kanzlei: Für einen neuen Mandanten, die Möbelfabrik Baltasar Muster KG, soll die Lohn- und Gehaltsabrechnung durchgeführt werden. Aufgabe der Teilnehmenden ist nun, alle notwendigen Daten zu erfassen und die Monate Januar bis Dezember mit Hilfe des Programms Lohn und Gehalt abzurechnen.
Jedem Monat ist dabei ein eigenes Schwerpunktthema gewidmet: Was ist z. B. bei Heirat eines Arbeitnehmenden zu beachten, was bei Überstunden, was bei PKW-Gestellung?
Details
