Lösungen auf Ihren Betrieb zugeschnitten

Sie suchen eine neue Software für alle buchhalterischen Sachverhalte Ihres Weinbaubetriebs? Mit dem leistungsstarken Software-Komplettpaket von DATEV sind Sie perfekt aufgestellt.

Mit der Kombination aus DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und dem Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft setzen Sie auf Kontinuität, Zuverlässigkeit und Effizienz.

Professionelles Rechnungswesen durch den Einsatz von:

  • DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen

    Sie profitieren von unserer erstklassigen Finanzbuchführungssoftware mit höchstem Komfort beim digitalen Buchen.

    Kaufmännische Aufgaben und Rechnungswesen-Workflows lassen sich so komplett digitalisieren. Dabei werden Daten einfach, schnell und sicher über die DATEV-Cloud direkt mit Ihrem Steuerberater ausgetauscht.

    Darüber hinaus stehen Ihnen als Kontroll- und Führungsinstrument auf die Branche abgestimmte betriebswirtschaftliche Auswertungen und Branchenauswertungen zur Verfügung. So erhalten Sie wertvolle Informationen zur Unternehmenssteuerung über die unterjährigen Auswertungen.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

  • Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft

    Der Branchenkontenrahmen SKR14 wurde speziell für land- und forstwirtschaftliche Betriebe entwickelt, um sämtliche branchenspezifischen Belange in der Buchführung gemäß den gesetzlichen und steuerlichen Anforderungen darzustellen.

    Hierzu zählen beispielsweise die Regelbesteuerung sowie die Pauschalierung nach §24 UStG. Zudem lassen sich mit dem Kontenrahmen Natural- und Finanzbuchführung mit und ohne Mengen erstellen sowie Darlehen, Teilzahlungskredite, Kontokorrentkonten verwalten und pflegen.

    Weitere Informationen zur Software finden Sie hier

Ihre Vorteile

  • Optimale Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei

    Legen Sie die Basis für den speziellen Jahresabschluss entsprechend dem BMEL durch Ihren Steuerberater.

  • Branchenspezifische Buchführung

    Erstellen Sie eine aussagekräftige Buchführung und bilden Sie Sachverhalte Ihres Weinbaubetriebs mit Mengeneingaben aus der Finanz- in die Naturalbuchführung ab.

  • Ihren Betrieb stets im Blick

    Ein branchenspezifischer Controlling-Report und weitere branchenspezifische Auswertungen unterstützen Sie bei der Steuerung Ihres Unternehmens.

  • Wirtschaftlichkeit analysieren

    Analysieren Sie Kostenstrukturen der unterschiedlichen Betriebszweige separat mit Hilfe von DATEV Kostenrechnung (z. B. Hofläden).

  • Softwareübergreifend arbeiten

    DATEV-Lösungen sind aufeinander abgestimmt und lassen sich untereinander über Schnittstellen verbinden – auch mit der bei Ihnen eingesetzten Branchen-Software. Ergänzend bieten wir Ihnen Lösungen unserer Kooperationspartner, wie eine Profischlagkartei und die Verwaltung von Saison-Arbeitskräften.

Ergänzendes Lösungsangebot

Sie haben weiteren Software-Anforderungen? DATEV bietet ergänzende Lösungen für Ihren Bedarf:

  • Kostenrechnung
  • Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen, wie beispielsweise ERP- und Warenwirtschaftssysteme
  • Lösungen rund um die ordnungsgemäße Kassenbuchführung
  • Lohnbuchführung
Branchenspezifische Software-Partner

Ihr verlässlicher Software-Partner DATEV

Unsere Genossenschaft wird durch den Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe gestärkt. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in ihrem Weinbaubetrieb von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.