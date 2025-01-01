Lösungen auf Ihren Betrieb zugeschnitten
Sie suchen eine neue Software für alle buchhalterischen Sachverhalte Ihres Weinbaubetriebs? Mit dem leistungsstarken Software-Komplettpaket von DATEV sind Sie perfekt aufgestellt.
Mit der Kombination aus DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und dem Branchenpaket Land- und Forstwirtschaft setzen Sie auf Kontinuität, Zuverlässigkeit und Effizienz.
Professionelles Rechnungswesen durch den Einsatz von:
Ihre Vorteile
Ergänzendes Lösungsangebot
Sie haben weiteren Software-Anforderungen? DATEV bietet ergänzende Lösungen für Ihren Bedarf:
- Kostenrechnung
- Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Softwarelösungen, wie beispielsweise ERP- und Warenwirtschaftssysteme
- Lösungen rund um die ordnungsgemäße Kassenbuchführung
- Lohnbuchführung
Ihr verlässlicher Software-Partner DATEV
Unsere Genossenschaft wird durch den Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe gestärkt. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse in ihrem Weinbaubetrieb von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.