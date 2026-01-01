1. Exzellente Programme
Bei Aktualität und Funktionalität ganz weit vorn
Auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern: Die DATEV-Lohnabrechnungsprogramme liefern immer beste Ergebnisse – dank ihrer Funktionalität und ihrer Aktualität.
- Darauf ist Verlass: Alle gesetzlichen Änderungen stehen Ihnen pünktlich und termingerecht zur Verfügung.
- Zeit sparen leicht gemacht: Wir vereinfachen für Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung, indem wir automatisierte Meldungen versenden (ohne Nutzung von dakota). Das betrifft alle Institutionen wie Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Banken oder statistische Ämter.
- Einfach und effizient: Die von den Institutionen abgerufenen Daten, wie z. B. ELStAM, werden automatisch und sicher in das DATEV-Lohnprogramm eingespielt.
- Zusätzliche Abrechnungsformen: Baulohn, Öffentlicher Dienst, betriebliche Altersvorsorge oder Kurzarbeitergeld stehen Ihnen in DATEV-Lohnprogrammen inklusive zur Verfügung.
2. Hohe Flexibilität
Freie Wahl bei Lohnprodukt und Auswertung
Um individuellen Wünschen und Anforderungen entgegenzukommen, bieten wir Ihnen verschiedene Lösungen zur Wahl. Egal, ob es um unsere Lohnprodukte oder um Auswertungen, wie das transparente Personalcontrolling, zum Thema Lohn geht. Zudem können Sie mit der DATEV Payroll Ihre Auswertungen automatisch monatlich abrufen – ohne manuellen Aufwand.
- In der Cloud oder vor Ort: Je nachdem, für welches DATEV-Lohnprodukt Sie sich entscheiden, werden die Lohndaten unterschiedlichverarbeitet – entweder vor Ort in Ihrem Unternehmen (DATEV Lohnund Gehalt) oder in der DATEV-Cloud (DATEV LODAS).
- Post, PC oder Online-Portal: Ebenso flexibel entscheiden Sie, wie Sie fertige Auswertungen erhalten – wahlweise per Post oder elektronisch an Ihren PC. Eine weitere Möglichkeit, wenn es um die Gehaltsabrechnung geht: Sie können Ihren Mitarbeitenden die Gehaltsabrechnung direkt über das Portal Arbeitnehmer online zur Verfügung stellen. Ein Angebot, das bereits von ca. 5,4 Millionen Beschäftigten genutzt wird.
3. Durchgängige HR-Prozesse
Einfache Integration in Ihre Softwarelandschaft
Wir sorgen dafür, dass Sie beim gesamten Personalprozess durchgängig digital und effizient arbeiten können. Möglich wird das durch miteinander vernetzte DATEV-Produkte oder auch über offene Schnittstellen zu weiteren HR-Lösungen unserer DATEV-Marktplatz Partner, welche medienbruchfrei eingebunden werden können.
- Offen für alle Systeme: Die vor- und nachgelagerten Systeme (z. B. Zeitwirtschafts-, ERP- oder Personalmanagement-Systeme) können schon im Unternehmen vorhanden sein, aus dem DATEV-Portfolio oder von DATEV-Partnern stammen. Circa 30 Partnerunternehmen mit Lösungen zu HR-Themen und standardisierten Schnittstellenstehen dafür auf dem DATEV-Marktplatz bereit.
- Angepasst an Ihre Wünsche: Mit unserer Flexibilität stellen wir sicher, dass sich das HR-System Ihren Anforderungen anpasst, sich modularzusammenstellen lässt und bedarfsgerecht skalierbar ist.
4. Partnerschaftliche Unterstützung
Große Leistung bei Service, Beratung und Wissen
Gerade beim komplexen Thema Lohnabrechnung besonders wichtig: unsere Service- und Wissensangebote. Mit unserer Unterstützung können Sie Ihr Fachwissen zur Software-Nutzung immer weiter ausbauen und aktuell halten. Mit einem Leistungspaket aus Service und Support, Fachliteratur und umfassender fachlicher Weiterbildung stehen wir Ihnen bei Bedarf mit umfassendem Wissen zur Seite.
- Hilfe zur Selbsthilfe: Bereits in der Software steht Ihnen eine integrierte Soforthilfe zur Verfügung. Eine intelligente Suchfunktion hilft Ihnen dabei, im DATEV Hilfe-Center schnell die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Hilfe-Videos und -Bots ergänzen unser Service-Portfolio. Außerdem haben Sie jederzeit kostenfreien Zugriff auf unsere Wissensdatenbank rund um das Thema Personal. Darüberhinaus steht Ihnen die DATEV-Community offen, in der sich angemeldete DATEV-Nutzer zu Personalthemen austauschen. Das neue DATEV Hilfe-Center: www.datev.de/hilfe
- Persönlicher Service vom Experten: Neben den Selbsthilfemöglichkeiten unterstützen unsere DATEV-Service-Experten bei individuellen, komplexen Fragestellungen schriftlich oder telefonisch. Zusätzlich können Sie Vor-Ort- oder Online-Beratungen buchen – entweder über den DATEV-Außendienst oder über unsere DATEV Corporate Partner.
- Verlags- und Schulungsangebote: In den DATEV-Verlagsmedien„Lohn und Personal“ finden Sie auch in digitaler Form Fachliteratur zu Themen wie beispielsweise Reisekosten, Gehaltsextras oder Mindestlohn. Außerdem können Sie Ihr Wissen rund um die Lohnabrechnung und zu Personalthemen über Schulungen aktuell halten oder ausbauen. Das Angebot finden Sie hier: www.datev.de/datev-shop
5. Maximum an Datenschutz und -sicherheit
Höchste Standards für eine sichere digitale Zukunft
Fest verankert in der DATEV-DNA: die Sicherheit und der Schutz der hochvertraulichen Daten. Sie gehören seit der Gründung vor 60 Jahren zu den Kernkompetenzen der Genossenschaft.
- DATEV-Rechenzentrum als Herzstück: Mit dem nach der ISO-Norm 27001 zertifizierten Rechenzentrum ist DATEV Pionier für Cloud-Technologien. Das Rechenzentrum in Nürnberg ist der sichere physische Ort der Cloud und unterliegt dadurch den strengen deutschen Datenschutzgesetzen. Auf den Servern werden die Lohnabrechnungen verarbeitet und relevante Daten an Banken, Sozialversicherungsträger und Finanzämter weitergeleitet.
- Gütesiegel für Datenschutz: Darüber hinaus hat DATEV in einem freiwilligen Datenschutz-Audit das Datenschutz-Managementsystem zur Umsetzung der technischen und organisatorischen Anforderungen der DS-GVO prüfen lassen. Das wurde durch ein Datenschutz-Gütesiegel bestätigt.
6. Top bei Betriebsprüfungen
Bestens vorbereitet auf Steuer- und Sozialversicherungsprüfer
Unsere Software gibt Ihnen wertvolle Sicherheit bei Betriebsprüfungen –denn sie genießt sehr hohe Akzeptanz bei Steuer- und Sozialversicherungsprüfern.
- Sicherheit und Komfort: Sie sind nicht nur bestens vorbereitet, wenn eine Prüfung ansteht, die Software bietet auch Komfort bei der Nutzung. Denn die zu prüfenden Lohnabrechnungsdaten lassen sicheinfach und bequem aus dem Rechenzentrum abrufen – direkt aus dem DATEV-Lohnprogramm heraus.
7. Langfristige Planungssicherheit
Gute Planbarkeit durch transparente Kosten
Zuverlässigkeit und Sicherheit gehören zu den zentralen Werten vonDATEV. Damit Sie vorausschauend planen können, ist es für uns selbst-verständlich, Ihnen transparente Angebote und Kostenaufstellungenohne versteckte Zusatzkosten zukommen zu lassen.
- Zusätzliche Abrechnungsformen: Unsere branchenübergreifenden Software-Lösungen sind bereits Bestandteil der DATEV-Lohnabrechnungssoftware comfort und stehen ihnen kostenfrei zur Verfügung.
- Kostenlos up to date: Auch alle Updates sowie die laufende Wartung der Lohnprogramme sind bereits in der monatlichen Überlassungsvergütung der Software enthalten. Selbst die Aktualisierungen durchgesetzliche Änderungen stellt DATEV kostenfrei bereit.
- Beste Konditionen: Durch unser faires Preismodell (gestaffelt nachder Anzahl der abgerechneten Arbeitnehmer) bleiben die Ausgaben für Sie jederzeit kalkulierbar und transparent.
- Beständigkeit: DATEV kann nicht von Wettbewerbern aufgekauft werden, denn wir sind eine Genossenschaft. Unser Handeln wird nicht von Investoren oder Aktionären bestimmt. Daher können Sie auf beständige Softwarenutzung aus unserem Haus bauen und langfristig mit uns planen.
8. Strategische Entscheidungshilfe
Mit Personalkennzahlen auf Erfolgskurs
Für die Unternehmenssteuerung und die Personalarbeit sind verlässliche Entscheidungshilfen wichtig – erst recht in Zeiten von zunehmenden Engpässen bei Fachkräften und dem damit verbundenen verschärften Wettbewerb.
- Fundierte Entscheidungshilfe: Personalkennzahlen helfen Ihnen als nützliche Controlling-Instrumente dabei, Ihre personalwirtschaftlichen Entscheidungen auf eine vergleichbare Basis zu stellen.
- Umfangreiche Auswertungsmodelle: Wir stellen Ihnen über 50 Standardauswertungen und individuelle Auswertungen für Ihr Controlling zur Verfügung.
9. Faire und zuverlässige Partnerschaft
DATEV – der langfristig verlässliche Software-Partner
Eine Genossenschaft wie DATEV unterscheidet sich grundlegend von Kapitalgesellschaften. Durch langfristiges Denken und die Bündelung der Stärken unserer Mitglieder können Sie sich erfolgreich im Wettbewerb behaupten.
- Zukunftssicher und langfristig erfolgreich: Durch unsere nachhaltige Unternehmenspolitik können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Software zukunftssicher und damit langfristig am Markt erfolgreich ist.
- Starke Partnerschaft: Mehr als 40.000 führende Steuerberater deutschlandweit steuern Tag für Tag ihre Erfahrungen und Erkenntnisse bei und sorgen dafür, dass Sie mit DATEV einen starken Partner an Ihrer Seite haben, auf den Sie sich bei jeder Herausforderung verlassen können.
- Einfache Zusammenarbeit: Die meisten Steuerkanzleien arbeiten ebenfalls mit DATEV-Software, was den Datenaustausch zusätzlich vereinfacht. Bei Bedarf kann sich die Kanzlei jederzeit auf das System aufschalten und Sie direkt im Programm unterstützen.
- Vertrauensvolle Unterstützung: In Ausnahmesituationen, wie Krank-heitsausfällen der verantwortlichen Mitarbeitenden, gewährleisten wir eine reibungslose Lohnabrechnung mit Unterstützung Ihres Steuerberaters, um Totalausfälle zu verhindern.
10. Überzeugte Kunden
Zahlreiche erfolgreiche Umstellungen auf DATEV-Lohnprodukte
Die Fakten sprechen für sich: Da gibt es zum einen viele Unternehmen,die auf DATEV-Lohnprogramme umgestiegen sind, und zum anderenzahlreiche zufriedene Kunden, die beim Lohn seit Jahren auf DATEV setzen.