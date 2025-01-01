DATEV SmartTransfer ist ein sicheres Online-Portal für den digitalen Austausch von Transaktionsdokumenten wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen. Mit SmartTransfer ist DATEV Teil des internationalen TRAFFIQX-Netzwerks, das eine sichere Zustellung garantiert.
Wir unterstützen und beraten Sie gerne bei der Digitalisierung Ihrer Rechnungsprozesse mit speziellen Datensatzformaten und weiteren individuellen Anforderungen.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Über das Online-Portal DATEV SmartTransfer lassen sich Geschäftsdokumente wie Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen versenden. Der Empfänger entscheidet, in welchem Format er das Dokument erhalten möchte: von ZUGFeRD, XRechnung, XML bis zu EDIFACT, IDoc und anderen. Der Übertragungsweg ist ebenfalls wählbar: elektronisch per Netzwerk (z. B. TRAFFIQX®, PEPPOL), E-Mail oder traditionell per Post.
Die Cloud-Lösung lässt sich an alle gängigen ERP-Systeme oder rechnungserstellenden Programme anbinden. Und das ohne Änderung der IT-Infrastruktur und aufwändige Implementierung neuer Software. Der Rechnungsversand kann damit direkt aus Ihrem bereits etablierten System angestoßen werden.Durch die Anbindung an DATEV Unternehmen online können Sie Dokumente revisionssicher archivieren.
Nutzungsvoraussetzungen
Zur Nutzung von DATEV SmartTransfer wird kein DATEV Rechnungswesenprogramm benötigt. DATEV SmartTransfer funktioniert eigenständig.
Funktionen
Geschäftsdokumente empfangen
- Sicherer Empfang von Angebots-, Bestell- und Rechnungsdaten in den gewünschten Datensatzformaten
- Empfang per Zustellung über ein Netzwerk zum Austausch von Geschäftsdokumenten (z. B. TRAFFIQX®- oder PEPPOL) oder E-Mail
- Empfangene Geschäftsdokumente in nachgelagerten Systemen weiterverarbeiten (z. B. DATEV Unternehmen online oder Drittsoftware)
Geschäftsdokumente versenden
- Sicherer Versand von Angebots-, Bestell- und Rechnungsdaten in den gewünschten Datensatzformaten, auch international
- Problemlose Anbindung an Ihre Rechnungsschreibungssoftware
- Mit unserer Dateischnittstelle TRAFFIQX® Direct übertragen Sie Ihre Daten an DATEV SmartTransfer und können damit beliebig viele Dokumentenarten und Übertragungskanäle nutzen.
- Versendete Geschäftsdokumente in nachgelagerten Systemen weiterverarbeiten (z. B. DATEV Unternehmen online oder Drittsoftware)
Kundenstimme
Wir haben durch DATEV SmartTransfer einen tollen digitalen Prozessaufbau in der Firma realisieren können. Mit dem Rechnungsversand an unsere Kunden sind wir gestartet. Nach und nach kamen die Lieferantenrechnungen, Mahnungen und zum Schluss wurde sogar der Prozess für die Reisekosten unserer Mitarbeiter über DATEV SmartTransfer realisiert.
Annika Marquardt
INTEC Industrie-Technik GmbH & Co. KG