Die betriebswirtschaftliche Betrachtung und Steuerung eines Unternehmens basiert vor allem auf dem Zahlenmaterial der Finanzbuchführung. Analysieren Sie regelmäßig unterjährig die wirtschaftliche Lage Ihres Unternehmens.

Mit einer digitalen Finanzbuchführung und den unseren Softwarelösungen haben Sie die aktuelle Entwicklung jederzeit im Blick und können bei Bedarf mit geeigneten Maßnahmen kurzfristig gegensteuern.

Ihre Vorteile

  • Moderne Auswertungen und Grafiken erstellen

    Durch die Standardisierung der Datenbasis auf Kontenzwecke erhalten Sie moderne betriebswirtschaftliche Auswertungen und BWA-Planzahlen.

  • Mit der Branche vergleichen

    Mit dem Branchenvergleich stellen Sie schnell fest, ob die Veränderungen speziell Ihr Unternehmen betreffen oder ob die ganze Branche betroffen ist.

  • Rechtzeitig reagieren

    Mit einem regelmäßigen unterjährigen Controlling erkennen Sie frühzeitig Abweichungen. Bei Veränderungen können Sie gemeinsam mit Ihrem Steuerberater gegensteuern.

Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)

Die innovative DATEV-BWA auf Basis von Kontenzwecken ermöglicht es Ihnen, einen betriebswirtschaftlichen Überblick über Ihre Daten der Finanzbuchführung zu erhalten.

  • Verschiedene grafische Aufbereitungen und Listenansichten
  • Kurzfristige Erfolgsrechnung, um die Entwicklungen stets im Blick zu behalten
  • Vorjahrvergleich und regelmäßige Abgleiche von Soll- und Ist-Werten
  • Durch die Integration von BWA-Planwerten erhalten Sie zügig und unkompliziert die notwendigen Planungsdaten für Ihr Unternehmen.

Hinweis: Die DATEV-BWA ist ein kostenloser Bestandteil von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.

BWA Liste

Grafik Kurzfristige Erfolgsrechnung

Controllingreport

DATEV Controllingreport und DATEV Controllingreport comfort sind einfach anzuwendende Instrumente für die unterjährige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Ihres Unternehmen.

DATEV Controllingreport 

  • Kennzahlen, Trends und Grafiken auf Basis der laufenden Finanzbuchführung 
  • Überblick über die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens
  • Auffälligkeiten werden optisch hervorgehoben und lassen sich damit frühzeitig erkennen

    Controllingreport comfort 
  • Grafische Darstellung der Werte im Zeitverlauf und interaktive Wertenachweise bis auf Kontenebene
  • Weitere Auswertungen, beispielsweise zu offenen Forderungen und zu Bankkonten sowie zur Umsatzentwicklung von Top-Kunden und Top-Lieferanten

Hinweis: Der Controllingreport (comfort) ist ein kostenloser Bestandteil von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.

Controllingreport comfort

Offene Forderungen

Branchenauswertungen

Greifen Sie auf die Daten von ca. einer Million Unternehmen und Vergleichszahlen von etwa 500 Branchen zu und sehen Sie, wie Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche einzuordnen ist.

  • Unterteilung der Auswertung nach branchenspezifischen, gesellschaftsrechtlichen oder geografischen Kriterien 
  • Handlungsbedarf schnell erkennbar

    Hinweis: Die Branchenauswertungen (modular und Standard) sind ein kostenpflichtiges Zusatzmodul zu DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Sie können die Branchenauswertungen direkt im Programm aktivieren. Wählen Sie hierzu einfach im Rechnungswesen-Programm Auswertungen, Finanzbuchführung und Branchenauswertung.

Branchenauswertung

Branchenauswertung Gesamtergebnis

Mit einer digitalen Finanzbuchführung und den Produktlösungen haben Sie die aktuelle Entwicklung jederzeit im Blick und können bei Bedarf mit geeigneten Maßnahmen kurzfristig gegensteuern.

Tipp

Fundierte und zielgerichtete Analysen sind eine wichtige Präventivmaßnahme und die Basis für qualitativ hochwertige Auswertungen im Bereich der Finanzbuchführung. Stellen Sie bereits die bei der Entstehung der monatlichen Buchhaltung beteiligten Vorsysteme auf den Prüfstand, um Auffälligkeiten oder Ungereimtheiten frühzeitig aufzudecken. Eine Prüfung der vollständigen Umsatzerlöse-Erfassung zeigt beispielsweise eine Auflistung aller fehlenden Rechnungsnummern.

Zur digitalen Datenanalyse