Die betriebswirtschaftliche Betrachtung und Steuerung eines Unternehmens basiert vor allem auf dem Zahlenmaterial der Finanzbuchführung. Analysieren Sie regelmäßig unterjährig die wirtschaftliche Lage Ihres Unternehmens.
Mit einer digitalen Finanzbuchführung und den unseren Softwarelösungen haben Sie die aktuelle Entwicklung jederzeit im Blick und können bei Bedarf mit geeigneten Maßnahmen kurzfristig gegensteuern.
Ihre Vorteile
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
Die innovative DATEV-BWA auf Basis von Kontenzwecken ermöglicht es Ihnen, einen betriebswirtschaftlichen Überblick über Ihre Daten der Finanzbuchführung zu erhalten.
- Verschiedene grafische Aufbereitungen und Listenansichten
- Kurzfristige Erfolgsrechnung, um die Entwicklungen stets im Blick zu behalten
- Vorjahrvergleich und regelmäßige Abgleiche von Soll- und Ist-Werten
- Durch die Integration von BWA-Planwerten erhalten Sie zügig und unkompliziert die notwendigen Planungsdaten für Ihr Unternehmen.
Hinweis: Die DATEV-BWA ist ein kostenloser Bestandteil von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.
Controllingreport
DATEV Controllingreport und DATEV Controllingreport comfort sind einfach anzuwendende Instrumente für die unterjährige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Ihres Unternehmen.
DATEV Controllingreport
- Kennzahlen, Trends und Grafiken auf Basis der laufenden Finanzbuchführung
- Überblick über die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens
- Auffälligkeiten werden optisch hervorgehoben und lassen sich damit frühzeitig erkennen
Controllingreport comfort
- Grafische Darstellung der Werte im Zeitverlauf und interaktive Wertenachweise bis auf Kontenebene
- Weitere Auswertungen, beispielsweise zu offenen Forderungen und zu Bankkonten sowie zur Umsatzentwicklung von Top-Kunden und Top-Lieferanten
Hinweis: Der Controllingreport (comfort) ist ein kostenloser Bestandteil von DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen.
Branchenauswertungen
Greifen Sie auf die Daten von ca. einer Million Unternehmen und Vergleichszahlen von etwa 500 Branchen zu und sehen Sie, wie Ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche einzuordnen ist.
- Unterteilung der Auswertung nach branchenspezifischen, gesellschaftsrechtlichen oder geografischen Kriterien
- Handlungsbedarf schnell erkennbar
Hinweis: Die Branchenauswertungen (modular und Standard) sind ein kostenpflichtiges Zusatzmodul zu DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen. Sie können die Branchenauswertungen direkt im Programm aktivieren. Wählen Sie hierzu einfach im Rechnungswesen-Programm Auswertungen, Finanzbuchführung und Branchenauswertung.
Tipp
Fundierte und zielgerichtete Analysen sind eine wichtige Präventivmaßnahme und die Basis für qualitativ hochwertige Auswertungen im Bereich der Finanzbuchführung. Stellen Sie bereits die bei der Entstehung der monatlichen Buchhaltung beteiligten Vorsysteme auf den Prüfstand, um Auffälligkeiten oder Ungereimtheiten frühzeitig aufzudecken. Eine Prüfung der vollständigen Umsatzerlöse-Erfassung zeigt beispielsweise eine Auflistung aller fehlenden Rechnungsnummern.