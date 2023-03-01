Art.-Nr. 77866 | Lernvideo (Vortrag)

Unterjähriges Controlling auf Basis einer Qualitäts-BWA mit den DATEV-Lösungen

Werkzeuge einer professionellen betriebswirtschaftlichen Beratung und Analyse.
  • Strategisches und operatives Controlling
  • Controllingreport comfort
  • Frühwarnsystem
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 2 Std.
Stand 03/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

In diesem Lernvideo erhalten Sie einen praxisnahen Einblick in den professionellen Einsatz und die Interpretation der Qualitäts-BWA, des DATEV Controllingreports comfort sowie des DATEV-Frühwarnsystems – als fundierte Basis für die betriebswirtschaftliche Beratung.

Anhand eines konkreten Praxisfalls analysieren Sie typische Schwachstellen einer BWA und erfahren, wie ein hoher Qualitätsstandard in der Finanzbuchführung erreicht werden kann. Zur Entscheidungsunterstützung steht Ihnen außerdem das interaktive Excel-Tool "BWA-Optimierer" zur Verfügung.

Themen

  • Der interaktive BWA-Optimierer und der Weg zur Qualitäts-BWA

  • Einsatz und Aufruf des DATEV Controllingreports/Controllingreports comfort

  • Nutzung, Aufruf und Gestaltung des DATEV-Frühwarnsystems

  • Bedeutung, Anpassung und Neudefinition von Kennzahlen mit Schwellenwerten

  • Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten zur betriebswirtschaftlichen Analyse

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaber und -mitarbeiter
  • Unternehmer und Mitarbeiter aus Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

Grundkenntnisse zur DATEV BWA und zur Finanzbuchführung mit DATEV

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Anja Gräbe

Anke Gräbe

Dipl.-Kauffrau, Mitarbeiterin der DATEV eG im Bereich Rechnungswesen und unterjährige betriebswirtschaftliche Beratung

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77866 | Lernvideo (Vortrag)

Unterjähriges Controlling auf Basis einer Qualitäts-BWA mit den DATEV-Lösungen

Werkzeuge einer professionellen betriebswirtschaftlichen Beratung und Analyse.
Einmalig
102,00 €
Jetzt bestellen