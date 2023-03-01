In diesem Lernvideo erhalten Sie einen praxisnahen Einblick in den professionellen Einsatz und die Interpretation der Qualitäts-BWA, des DATEV Controllingreports comfort sowie des DATEV-Frühwarnsystems – als fundierte Basis für die betriebswirtschaftliche Beratung.

Anhand eines konkreten Praxisfalls analysieren Sie typische Schwachstellen einer BWA und erfahren, wie ein hoher Qualitätsstandard in der Finanzbuchführung erreicht werden kann. Zur Entscheidungsunterstützung steht Ihnen außerdem das interaktive Excel-Tool "BWA-Optimierer" zur Verfügung.