Unterjähriges Controlling auf Basis einer Qualitäts-BWA mit den DATEV-Lösungen
- Strategisches und operatives Controlling
- Controllingreport comfort
- Frühwarnsystem
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Lernvideo erhalten Sie einen praxisnahen Einblick in den professionellen Einsatz und die Interpretation der Qualitäts-BWA, des DATEV Controllingreports comfort sowie des DATEV-Frühwarnsystems – als fundierte Basis für die betriebswirtschaftliche Beratung.
Anhand eines konkreten Praxisfalls analysieren Sie typische Schwachstellen einer BWA und erfahren, wie ein hoher Qualitätsstandard in der Finanzbuchführung erreicht werden kann. Zur Entscheidungsunterstützung steht Ihnen außerdem das interaktive Excel-Tool "BWA-Optimierer" zur Verfügung.
Themen
-
Der interaktive BWA-Optimierer und der Weg zur Qualitäts-BWA
-
Einsatz und Aufruf des DATEV Controllingreports/Controllingreports comfort
-
Nutzung, Aufruf und Gestaltung des DATEV-Frühwarnsystems
-
Bedeutung, Anpassung und Neudefinition von Kennzahlen mit Schwellenwerten
-
Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten zur betriebswirtschaftlichen Analyse
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaber und -mitarbeiter
- Unternehmer und Mitarbeiter aus Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse zur DATEV BWA und zur Finanzbuchführung mit DATEV
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Anke Gräbe
Dipl.-Kauffrau, Mitarbeiterin der DATEV eG im Bereich Rechnungswesen und unterjährige betriebswirtschaftliche Beratung
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.