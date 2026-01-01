Am Anfang der FIBU-Praxistage steht die Vermittlung des Grundwissens manueller Buchführung. Darauf aufbauend steht die DATEV-Buchungslogik mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (SKR 03 und SKR 04) im Mittelpunkt. Beachten Sie bitte, dass die Musterdaten ausschließlich im Musterdaten-Paket (Art.-Nr. 42383) enthalten sind.

Zwei Musterfälle inklusive zahlreicher Belege unterstützen die Lernenden beim Wissenserwerb. Bringen Sie Ihren Lernenden die Lehrmittelinhalte praxisnah anhand der beiden Musterfälle Martin Muster-Meier und Gero Muster-Grünkern nahe. Einen Überblick zum Lehrmittel bekommen Sie unserem Trailer zum Lehrmittel.