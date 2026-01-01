Kurzbeschreibung
Am Anfang der FIBU-Praxistage steht die Vermittlung des Grundwissens manueller Buchführung. Darauf aufbauend steht die DATEV-Buchungslogik mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (SKR 03 und SKR 04) im Mittelpunkt. Beachten Sie bitte, dass die Musterdaten ausschließlich im Musterdaten-Paket (Art.-Nr. 42383) enthalten sind.
Zwei Musterfälle inklusive zahlreicher Belege unterstützen die Lernenden beim Wissenserwerb. Bringen Sie Ihren Lernenden die Lehrmittelinhalte praxisnah anhand der beiden Musterfälle Martin Muster-Meier und Gero Muster-Grünkern nahe. Einen Überblick zum Lehrmittel bekommen Sie unserem Trailer zum Lehrmittel.
Darauf dürfen Sie sich in der aktuellen Auflage freuen:
- Aktualisierung aller Buchungen (Buchungsjahr 2026) für SKR 03 und SKR 04 für die Musterfälle Muster-Meier (Unternehmensgründung) und Muster-Grünkern (Buchungen verschiedener Belegkreise für ausgewählten Monat)
- Überarbeitung der Arbeitsblätter zum Ausdrucken (z. B. Blanko-Bilanz zum manuellen Ausfüllen)
- Bereitstellung und Erläuterung digitaler Buchungsmöglichkeiten (Bankbuchungen, E-Rechnung)
- Bereitstellung der aktuellen Daten in aufeinander aufbauenden Bearbeitungsständen
- Neu zum Nachschlagen: In Kapitel 11.10 vertiefende Informationen zu Themen aus der Praxis mit Links zum DATEV Hilfe-Center und DATEV Students online (z. B. zu den Themen Vorsteuer- und Umsatzsteuerbuchungen, Skonto, Faktor 2 oder Festschreibung/Generalumkehr)
Variabler Einsatz des Lehrmittels
Das Lehrmittel und die darin enthaltenen Musterfälle sind variabel in Ihren Unterricht integrierbar. D. h. je nach Kenntnisstand Ihrer Lernenden können Sie entscheiden, auf welchem Niveau Sie einsteigen möchten bzw. ab wann Sie die Musterfälle bearbeiten.
Grundsätzlich gilt: Die Möglichkeit für eine 1-2 tägige Durchführung bleibt bestehen.
Musterfall 1: Martin Muster-Meier (Kapitel 1 bis 5)
Helfen Sie Martin Muster-Meier beim folgenden Aufgaben:
- Eingabe von Soll- und Habenbuchungen
- Buchen von Geldkonten (Bank und Kasse)
- Umgang mit Anlagevermögen
- Umgang mit Privatentnahmen/-einlagen
- Buchen von Aushilfslöhnen (Bruttolohnverbuchung)
- Buchung von Abschreibungen
- Buchen der UmsatzsteuerInformationsbeschaffung über das DATEV-Hilfe-Center
- Aufteilungsbuchungen
Musterfall 2: Gero Muster-Grünkern (Kapitel 6 bis 12)
Mit Gero Muster-Grünkern üben Sie mit Ihren Lernenden die folgenden Aufgaben:
- Das Buchen mit Debitoren und Kreditoren
- Das Ändern von Kontenbeschriftungen
- Das (optionale) Buchen von elektronischen Kontoauszügen
- Buchen eines innergemeinschaftlichen Erwerbs
DATEV Software online: Template FIBU-Praxistage, Version 22_05_26
Als Anwender von DATEV Software online stehen Ihnen unter dem Template FIBU-Praxistage, Version 22_05_26, alle erforderlichen Musterdaten zur Verfügung. Das Template beinhaltet sowohl die Datensätze zum SKR 03 als auch zum SKR 04.
So müssen Sie sich nicht mehr in der frühen Phase der Anlage zwischen SKR 03 und SKR 04 entscheiden und bleiben damit für den weiteren Unterrichtsverlauf flexibel. Sie können bspw. jederzeit zwischen den unterschiedlichen Kontenrahmen wechseln, vergleichende Mandantenbearbeitung zum Unterrichtsbestandteil machen oder auf kontenrahmenbezogene Fragestellungen Ihrer Teilnehmenden individuell eingehen
Achtung: Ab diesem Jahr sind die Daten für das Mahnwesen nicht mehr dupliziert enthalten, d. h. Mandant 2100-2500 sind nicht mehr enthalten. Die Daten können über das Laufwerk L: eingespiel werden.
Ergänzende Angebote
Ergänzungfall Mahnwesen
Als weitere Ergänzung bietet sich der Musterfall „Ergänzungsfall Mahnwesen“ an. Mit ihm kann das Mahnwesen mit weiterführenden Belegen und Mahnläufen geübt werden. Mandant ist Gero Muster-Grünkern. Die Lernenden starten zunächst mit dem Einspielen des Mandanten, bevor sie die jeweiligen Mahnläufe durchführen können. Dabei können sie sich mit manueller Belegbuchung, Stapelverarbeitung oder Bearbeitung elektronischer Bankbelege vertraut machen.
Der Stand des Ergänzungsfall Mahnwesen ist April 2025.
PC-Schulung: Einstieg in das Lehrkonzept FIBU-Praxistage
Noch Fragen? Im Dozenten-gestützten Seminar lernen Sie am heimischen PC das Lehrkonzept der FIBU-Praxistage kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie diesen am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit. Das Seminar schließt mit einer offenen Fragerunde ab.
Fachposter und Handout
Der Musterfall hat seine optimale Begleitung in unseren Fachpostern „Rechnungswesen“ und „Mustergültige Rechnung“ sowie dem Handout zur DATEV-Buchungszeile.
Das Fachposter ziert als überdimensionales Tafelbild jedes Klassenzimmer, das Handout unterstützt nicht nur bei der Ableitung der Buchungszeile, sondern bietet mit zusätzlich abgebildeten „Hotkeys“ zur schnelleren Erfassung in den Programmen des DATEV-Rechnungswesens einen echten Mehrwert für jeden Lernenden.