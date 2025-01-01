Art.-Nr. 18036 | Bildungspartner-Angebot
Fachposter Mustergültige Rechnung (Hochformat)
- Erläuterung der Pflichtangaben einer Rechnung
- Fachposter zu Grundlagenwissen
- Überdimensional großes Lehrmittel
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Übersicht
Fehlen in einer Rechnung notwendige Inhalte, wozu z. B. auch die Angaben von Liefer- oder Leistungszeitpunkt bei Abschlagsrechnungen gehören, sind die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nicht gegeben.
Hier setzt das Fachposter an und erläutert übersichtlich, wie eine Rechnung im Idealfall auszusehen hat.
Preise
Art.-Nr. 18036 | Bildungspartner-Angebot
Fachposter Mustergültige Rechnung (Hochformat)
Einmalig
0,00 €