Art.-Nr. 18036 | Bildungspartner-Angebot

Fachposter Mustergültige Rechnung (Hochformat)

  • Erläuterung der Pflichtangaben einer Rechnung
  • Fachposter zu Grundlagenwissen
  • Überdimensional großes Lehrmittel
Einmalig
0,00 €
Kostenfreier Download

Fehlen in einer Rechnung notwendige Inhalte, wozu z. B. auch die Angaben von Liefer- oder Leistungszeitpunkt bei Abschlagsrechnungen gehören, sind die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nicht gegeben.

Hier setzt das Fachposter an und erläutert übersichtlich, wie eine Rechnung im Idealfall auszusehen hat.

