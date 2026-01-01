Art.-Nr. 18031 | Bildungspartner-Angebot
Fachposter Rechnungswesen (Hochformat)
- Erläuterung der DATEV-Buchungszeile
- Fachposter zu Grundlagenwissen
- Überdimensional großes Lehrmittel
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Übersicht
Die DATEV-Buchungszeile überzeugt durch ihre Effizienz. Mit einer einzigen Eingabe werden automatisch Konto und Gegenkonto gebucht. Dank der Schlepplogik steht die Belegung der Felder Konto, Datum und Belegfeld automatisch für Folgebuchungen zur Verfügung.
Das Fachposter kann Sie bei der Ableitung der DATEV-Buchungslogik aus der T-Konto-Darstellung unterstützen. Auf dem "Handout" sind zusätzlich "Hotkeys" zur schnelleren Erfassung in den Programmen des DATEV-Rechnungswesens abgebildet.
Preise
Art.-Nr. 18031 | Bildungspartner-Angebot
Fachposter Rechnungswesen (Hochformat)
Einmalig
0,00 €