Mit DATEV Unternehmen online heben Sie Ihr Unternehmen auf ein neues Level. Denn die Software vereint wichtige kaufmännische Aufgaben in einer digitalen Lösung.
Nutzen Sie die Anwendung, um Ihr Unternehmen in die digitale Zukunft zu führen und die Vorteile einer cloudbasierten Lösung für Ihre kaufmännischen Aufgaben voll auszuschöpfen.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Mit DATEV Unternehmen online erledigen Sie Ihre kaufmännischen Aufgaben in der Cloud und optimieren die interne Zusammenarbeit. Dies bereitet Ihr Unternehmen auf die Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Geschäftswelt vor. Dabei unterstützen Sie durchgehend digitale Prozesse vom Hochladen eines Belegs über die Bearbeitung bis hin zur revisionssicheren Archivierung.
Insgesamt trägt die Implementierung dieser Cloud-Anwendung zu einer digitalisierten Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung bei.
Erfolgreiche Integration der E-Rechnung in Unternehmensprozesse
Unternehmen müssen seit 1. Januar 2025 in der Lage sein im B2B-Bereich E-Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können. DATEV Unternehmen online und zusätzliche Module unterstützen Sie bei der E-Rechnungskonformität, von der Verarbeitung empfangener E-Rechnungen bis zur revisionssicheren Archivierung.
Optimierte Prozesse
Mit DATEV Unternehmen online optimieren Sie Ihre kaufmännischen Prozesse. So funktioniert es:
Belege verwalten (inklusive E-Rechnung)
Belege digitalisieren:
Belege fotografieren
Sie sind viel beruflich unterwegs und selten im Büro, um Tankbelege und Quittungen abzugeben? Dann ist DATEV Upload mobil die optimale Lösung für Sie. Laden Sie die kostenlose App auf Ihr Smartphone und fotografieren Sie damit die Belege. In Kombination mit der Authentifizierung per SmartLogin übermittelt die App die Belege direkt nach Unternehmen online. Die Belege stehen damit sofort für die Buchführung zur Verfügung. Den Originalbeleg können Sie beim nächsten Besuch im Büro nachreichen. Oftmals können Sie bereits beim Bezahlen an der Kasse den Beleg per QR-Code digital abrufen. Das spart Papier und das Abfotografieren.
Belege hochladen
Papierrechnungen können auch per Scanner digitalisiert werden. Alle Rechnungen und Dokumente, die Sie per Post erhalten, werden gescannt und per Drag-and-drop nach Unternehmen online hochgeladen (DATEV Upload online).
Unsere Empfehlung: Kontaktieren Sie den Absender der Rechnung und erkundigen Sie sich, ob die Rechnung auch digital erhältlich ist. Das spart zukünftig den Scan-Aufwand.
Belege per E-Mail weiterleiten
Per DATEV Upload Mail leiten Sie alle Rechnungen, die Sie per E-Mail erhalten, an DATEV Unternehmen online weiter. Dazu ist lediglich eine einmalige kostenlose Aktivierung im Programm notwendig.
Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die Scan to Mail Funktion Ihres Scanners und lassen Sie Ihre Dokumente direkt beim scannen automatisch von Ihrem Scanner an Unternehmen Online senden. Hierfür geben Sie in Ihrem Scanner einfach die von DATEV Upload Mail erzeugte Zieladresse in Ihren Scanner ein. Das erspart Ihnen den zusätzlichen Schritt die digitalisierten Belege manuell nach Unternehmen Online hochzuladen und somit auch wertvolle Zeit.
Digitale Belege empfangen
Mit Hilfe der DATEV-Datenservices Rechnungswesen lassen sich alle buchungsrelevanten Daten aus Ihren Softwarelösungen in die DATEV-Cloud übermitteln, egal, ob es sich um Belege von Geschäftspartnern oder Rechnungsinformationen aus Warenwirtschafts- oder ERP-Systemen handelt. Sie können die Daten automatisiert via DATEV Unternehmen online abrufen.
Ihnen stehen folgende Services zur Verfügung:
- Belegbilderservice
- Rechnungsdatenservice 1.0
- Buchungsdatenservice
- ISWL Beleg2Buchung
Belege freigeben
Belege können online geprüft und freigegeben werden. Weisen Sie Eingangsrechnungen bei Bedarf einfach und digital Ihren Kolleginnen und Kollegen zum Prüfen zu und erhalten Sie die freigegebenen Belege für die Finanzbuchführung zurück. Dabei behalten Sie immer den Überblick, wo sich welcher Beleg gerade im Prozess befindet.
Mehr Informationen zum Freigeben von Belegen.
Belegdaten erfassen
Die Belege müssen nicht mehr manuell erfasst werden. Buchungs- und zahlungsrelevante Informationen wie Geschäftspartnername oder IBAN werden vom Belegbild ausgelesen und automatisch in den Erfassungsfeldern vorbelegt. Tippfehler gehören damit der Vergangenheit an.
Zusätzlich können Sie individuelle Daten wie Kostenstelle oder Fremdwährung direkt erfassen. Der DATEV Buchungsassistent online (OCR-Erkennung) ist in Unternehmen online enthalten und unterstützt Sie bei der Vorerfassung von Belegen und dem Bezahlen der offenen Rechnungen.
Tipp: Mit der Notizfunktion können Sie Ihrem Buchhalter / Ihrer Buchhalterin medienbruchfrei Buchungsrelevante Informationen bereitstellen.
Belege revisionssicher ablegen
Alle Belege werden zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum abgelegt und revisionssicher archiviert. Eine einfach Suche nach Betrag oder Geschäftspartner ist ebenfalls möglich.
Rechnungen schreiben (inklusive E-Rechnung)
Verkaufsbelege erstellen
Auftragswesen next ist die Neuentwicklung des Moduls Auftragswesen online. Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen unterstützen Sie bei der einfachen Erstellung Ihrer Verkaufsbelege.
Angebote können elektronisch erstellt und direkt aus der Anwendung heraus versendet werden. Mit einem Klick wird ein Angebot in einen Folgebeleg, zum Beispiel eine Rechnung überführt - selbstverständlich GoBD-konform. Die Rechnung wird als Ausgangsrechnung gespeichert und für die Buchführung beim Steuerberater bereitgestellt.
Für jede der folgenden Belegarten können ein individuelles Layout und ein eigenes Logo verwendet werden:
- Angebot
- Anzahlung
- Auftragsbestätigung
- Kaufmännische Gutschrift
- Lieferschein
- Rechnung
- Rechnungskorrektur
Mehr Informationen zur Rechnungsschreibung mit DATEV Auftragswesen next
E-Rechnungen erstellen und versenden
Mit Auftragswesen next können Sie E-Rechnungen erstellen und elektronisch (in den Formaten X-Rechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0) an den jeweiligen Rechnungsempfänger übermitteln.
Mehr Informationen zum Erstellen und Versenden von E-Rechnungen
Auswertungen
Finanzbuchführung
Aussagekräftige und differenzierte Auswertungen Ihres Steuerberaters sind schnell verfügbar. Dadurch können Sie Ihr Unternehmen auf der Basis von stets aktuellen Zahlen steuern und sind immer auskunftsfähig. Sie können folgende Auswertungen erhalten:
- Kontoblatt
- Summen- und Saldenliste (Besonderheit bei SKR14)
- OPOS-Liste / OPOS-Konto
- Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten
- UStVA Werteblatt
- USt 1/11 Werteblatt
- Zusammenfassende Meldung
- BWA (nur in deutscher Sprache und ohne Wertenachweis zum Vorjahresvergleich)
- Erfolgsübersicht
Liquiditätsmonitor online
DATEV Liquiditätsmonitor online bietet direkt in DATEV Unternehmen online einen schnellen Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens:
- Wie haben sich die Bankkonten entwickelt?
- Woher kommen die Einzahlungen?
- Wohin gehen die Auszahlungen?
- Wie viel Geld steht in den nächsten Wochen und Monaten zur Verfügung?Gibt es überfällige Forderungen und Verbindlichkeiten? Wie heben sie sich gegenseitig auf (Gesamtsumme)?
Der Cloud-Service Liquiditätsmonitor online ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul (5 Euro pro Bestand und Monat).
Personalwirtschaft
Mit Unternehmen online haben Sie jederzeit und von jedem Ort aus Zugriff auf Ihre Lohnauswertungen. Die gewünschte Auswertung finden Sie einfach und schnell mit Hilfe der integrierten Suchfunktion.
Sie erhalten folgende Auswertungen:
- Brutto/Netto-Abrechnungen der Mitarbeitenden
- Lohn-Journal
- Personalkostenübersicht
DATEV Unternehmen online kennenlernen
Nutzungsvoraussetzungen
Personalisiertes Zugangsmedium
Jeder Nutzer von DATEV Unternehmen online benötigt ein Zugangsmedium, das mit Vorname, Name und E-Mail-Adresse personalisiert ist. Zur Wahl stehen DATEV SmartLogin und DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard:
DATEV SmartLogin
DATEV SmartLogin ist ein App-basiertes Authentifizierungsverfahren für Online-Anwendungen (erhältlich für Android- und iOS-Betriebssysteme). Um sich anzumelden, scannt der Anwender einfach den in der Online-Anwendung angezeigten QR-Code mit der DATEV SmartLogin-App auf seinem mobilen Gerät. Am PC muss keine Software installiert werden. SmartLogin ist auch geeignet für PCs ohne USB 2.0-Anschluss.Bitte beachten Sie: Derzeit kann nur ein SmartLogin pro Smartphone genutzt werden. Wenn Sie bereits ein SmartLogin für die Nutzung von MeineSteuern verwenden, empfehlen wir, für Unternehmen online einen mIDentity-Stick zu nutzen.
DATEV mIDentity
Der mIDentity-Stick mit integrierter DATEV SmartCard ist ein USB-Stick, der den gesicherten Zugang zu den Anwendungen im DATEV-Rechenzentrum und zu den geschützten Bereichen von www.datev.de sowie die Nutzung von DFÜ über Internet ermöglicht.
Optimiert für die Browser Chrome und Edge
DATEV Unternehmen online ist optimiert für die Verwendung der Browser Google Chrome™ und Microsoft Edge und kann sowohl mit Windows von Microsoft als auch iOS von Apple genutzt werden.
10 gute Argumente für DATEV Unternehmen online
Mit DATEV Unternehmen online heben Sie Ihr Unternehmen auf ein neues Level. Diese Software integriert entscheidende kaufmännische Aufgaben in einer digitalen Lösung, was die Vereinfachung zahlreicher Geschäftsprozesse ermöglicht – ob bei der Buchführung, beim Controlling oder in der Lohnabrechnung.
Wir haben Ihnen zehn Gründe zusammengestellt, warum Sie sich für DATEV Unternehmen online entscheiden sollten.