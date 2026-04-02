Kurzbeschreibung
Der Musterfall Glaser LEU FIBU/JAHR ist ein modular aufgebauter Musterfall zu den Themen Finanzbuchführung und Jahresabschluss. Im Rahmen des Musterfalls führen die Teilnehmenden für den Mustermandanten die Finanzbuchführung für das Vorjahr durch und erstellen den Jahresabschluss mit der Anlagenbuchführung und der Gewerbesteuerberechnung. Mustermandant ist ein Glasereibetrieb, der Einzelunternehmer Hubert Leu.
Einsatzempfehlung
Grundkenntnisse der Finanzbuchführung werden vorausgesetzt. Dementsprechend empfehlen wir den Musterfall zum Einsatz
- bei Hochschulen im Rahmen des Bachelor-Studiums
- Berufsschulen im 3. Ausbildungsjahr
- Freien Trägern (insbesondere bei Umschulung zum/zur Steuerfachangestellte(n) und zur Qualifizierung zum Quereinstieg)
Modularität
Der Fall ist modular aufgebaut. Jedes Modul kann, je nach zur Verfügung stehender Zeit und Kenntnisstand der Teilnehmenden, auch einzeln eingesetzt werden. Vorstellbar ist zum Beispiel folgender Moduleinsatz:
- FIBU Theorie
- FIBU Praxis: Buchung Nov./Dez.
- Jahresabschluss
- Gewerbesteuer kann nur in Kombination mit (FIBU Theorie & Nov./Dez). sowie Jahresabschluss empfohlen werden
Datenbestände
Datenbestände stehen in entsprechenden Sicherungsbeständen jeweils für SKR 03 & SKR 04 zur Verfügung.
- Nutzer von DATEV Software online müssen neue Kurse mit dem Template Glaser LEU FIBU/JAHR Version 08_04_2026 anlegen.
- Nutzen Sie die DATEV Software mit lokaler Installation, bestellen Sie bitte die Art.-Nr. 42078 zum eigenen Einspielen und Duplizieren gemäß gewünschtem Kontenrahmen.
Weitere Details zu den Datenbeständen finden Sie im Hilfe-Center unter www.datev.de/hilfe/1008552
Fachliche Anpassungen – was ist neu in der Version 2026?
- Der Exkurs zum digitalen Belegbuchen wurde auf die aktuellen Formate der E-Rechnung angepasst und ist damit noch näher an der Praxis.
- Die Zahlungskonditionen sämtlicher Geschäftspartner wurden überarbeitet, sodass die automatische Skonto-Prüfung nutzbar wird.
- Die übrigen Änderungen betreffen die rechtliche und praktische Aktualisierung der Belege, Sachverhalte und Musterdaten.
Lernen – Üben ...
Ergänzende Musteraufgaben finden Sie auf DATEV Students online. Wir empfehlen Ihnen den Paketkurs „Glaser Leu FIBU/JAHR & DATEV-Anwender Finanzbuchführung (Begleitkurs zum Lehrmittel & Zertifikat)“. Er kann nicht nur zur Vorbereitung oder Vertiefung der mit dem Musterfall Leu geschulten Inhalte genutzt werden, sondern hat auch den ehemaligen Kurs zum digitalen Belegbuchen als Einheit „Digitalen Zusammenarbeit in der Finanzbuchführung (DATEV Unternehmen online)“ im Bauch.
Die E-Learnings des Paketkurses können einzeln bearbeitet werden, entsprechende Empfehlungen auf konkrete Einheiten finden Sie als Kurz-URL (z. B. go.datev.de/XXXX) direkt im PDF-Lehrmittel verlinkt.
... und Prüfen
Genug gelernt und geübt? Prima – dann geht’s auf zur Prüfung „DATEV-Anwender Finanzbuchführung“. Der ab 03.06.2026 geltende Lernzielkatalog für die Zertifikatsprüfung ist auf datev.de verfügbar.
Fragen?
Ihre Ansprechpartner in Nürnberg stehen bei Bedarf an weiteren Details und Planungsgesprächen Rede und Antwort. In der Trias „Lernen – Üben – Prüfen“ lässt sich das optimale Zusammenspiel unserer Plattformen beispielhaft erkennen.
Ergänzende Angebote
Ergänzungfall Mahnwesen
Als weitere Ergänzung bietet sich der Musterfall „Ergänzungsfall Mahnwesen“ an. Mit ihm kann das Mahnwesen mit weiterführenden Belegen und Mahnläufen geübt werden. Mandant ist Gero Muster-Grünkern. Die Lernenden starten zunächst mit dem Einspielen des Mandanten, bevor sie die jeweiligen Mahnläufe durchführen können. Dabei können sie sich mit manueller Belegbuchung, Stapelverarbeitung oder Bearbeitung elektronischer Bankbelege vertraut machen.
Der Stand des Ergänzungsfall Mahnwesen ist April 2025.
PC-Schulung: Einstieg in den Musterfall Glaser Leu
Noch Fragen? Im Dozenten-gestützten Seminar (12.05. + 19.05.) lernen Sie am heimischen PC den Musterfall Glaser LEU kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie diesen am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit. Das Seminar schließt mit einer offenen Fragerunde ab.
Fachposter und Handout
Der Musterfall hat seine optimale Begleitung in unseren Fachpostern „Rechnungswesen“ und „Mustergültige Rechnung“ sowie dem Handout zur DATEV-Buchungszeile.
Das Fachposter ziert als überdimensionales Tafelbild jedes Klassenzimmer, das Handout unterstützt nicht nur bei der Ableitung der Buchungszeile, sondern bietet mit zusätzlich abgebildeten „Hotkeys“ zur schnelleren Erfassung in den Programmen des DATEV-Rechnungswesens einen echten Mehrwert für jeden Lernenden.