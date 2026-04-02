Ergänzende Musteraufgaben finden Sie auf DATEV Students online. Wir empfehlen Ihnen den Paketkurs „Glaser Leu FIBU/JAHR & DATEV-Anwender Finanzbuchführung (Begleitkurs zum Lehrmittel & Zertifikat)“. Er kann nicht nur zur Vorbereitung oder Vertiefung der mit dem Musterfall Leu geschulten Inhalte genutzt werden, sondern hat auch den ehemaligen Kurs zum digitalen Belegbuchen als Einheit „Digitalen Zusammenarbeit in der Finanzbuchführung (DATEV Unternehmen online)“ im Bauch.

Die E-Learnings des Paketkurses können einzeln bearbeitet werden, entsprechende Empfehlungen auf konkrete Einheiten finden Sie als Kurz-URL (z. B. go.datev.de/XXXX) direkt im PDF-Lehrmittel verlinkt.