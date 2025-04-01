Art.-Nr. 42235 |
Bildungspartner-Angebot
Art.-Nr. 42236 |
Bildungspartner-Angebot
Art.-Nr. 42238 |
Bildungspartner-Angebot
Art.-Nr. 42078 |
Bildungspartner-Angebot

Glaser LEU FIBU/JAHR im Unterricht - Belege

  • Belege für eine praxisnahe Unterrichtsgestaltung
Einmalig
25,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Übersicht

Im Rahmen des Musterfalls führen die Teilnehmenden für den Mustermandanten Leu (Einzelunternehmer) die Finanzbuchführung für das Vorjahr durch und erstellen den Jahresabschluss mit der Anlagenbuchführung und der Gewerbesteuerberechnung.

Ergänzend zum Lehrmittel Glaser Leu FIBU/JAHR im Unterricht, in dem die Aufgabenstellungen verbalisiert sind, dienen die Belege zum praxisnahen Buchen der Finanzbuchführung.

Kurzinfo

Stand 04/2025
Zielgruppe Hochschulen (Bachelor), Berufsschulen, Freie Träger
Format ZIP-Datei

Hinweise

Bestandteile
  • 89 Einzelbelege

Preise

Art.-Nr. 42238 | Bildungspartner-Angebot

Glaser LEU FIBU/JAHR im Unterricht - Belege

Einmalig
25,00 €
Jetzt bestellen

Zusatzprodukte

Bildungspartner-Angebot | Art.-Nr. 77657

Online-Insights für Bildungspartner 2025