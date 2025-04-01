Art.-Nr. 42238 | Bildungspartner-Angebot
Glaser LEU FIBU/JAHR im Unterricht - Belege
- Belege für eine praxisnahe Unterrichtsgestaltung
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
25,00 €
Übersicht
Im Rahmen des Musterfalls führen die Teilnehmenden für den Mustermandanten Leu (Einzelunternehmer) die Finanzbuchführung für das Vorjahr durch und erstellen den Jahresabschluss mit der Anlagenbuchführung und der Gewerbesteuerberechnung.
Ergänzend zum Lehrmittel Glaser Leu FIBU/JAHR im Unterricht, in dem die Aufgabenstellungen verbalisiert sind, dienen die Belege zum praxisnahen Buchen der Finanzbuchführung.
Kurzinfo
Stand 04/2025
Zielgruppe Hochschulen (Bachelor), Berufsschulen, Freie Träger
Format ZIP-Datei
Hinweise
Bestandteile
- 89 Einzelbelege
Preise
