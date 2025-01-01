PC-Schulung: Einstieg in den Musterfall Glaser Leu
- Einsatz des Lehrmittels Glaser Leu FIBU/JAHR
- Veranstaltung an zwei Nachmittagen
- Das Lehrmittel ist Grundlage des Zertifikats DATEV-Anwender Finanzbuchführung
Hinweise
- Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist das Vorhandensein des jeweiligen Lehrmittels beim Seminar. Bitte bestellen Sie sich rechtzeitig vor dem Seminar die Referentenunterlage des Musterfalls Glaser Leu FIBU/JAHR .
- Voraussetzungen / Schwierigkeitsgrad: Grundlegende Fach- und Programmkenntnisse werden vorausgesetzt.
- Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Übersicht
Beschreibung
Im Seminar lernen Sie den Musterfall Glaser Leu kennen. Zudem erhalten Sie einen umfassenden Überblick darüber, wie Sie diesen am besten in Ihrem DATEV-Unterricht anwenden und unterrichten. Unsere erfahrenen Referentinnen und Referenten bringen zusätzliche Tipps und Tricks für Sie mit.
Im Rahmen des Musterfalls führen die Teilnehmenden für den Mustermandanten Leu (Einzelunternehmer) die Finanzbuchführung für das Vorjahr durch und erstellen den Jahresabschluss mit der Anlagenbuchführung und der Gewerbesteuerberechnung.
Inhalte
Tag 1
Finanzbuchführung Modul 1:
-
Theoretische Grundlagen der Buchführung
-
Buchungsmonat November mit einfachen Buchungssätzen
Finanzbuchführung Modul 2:
-
Buchungsmonat Dezember, mit komplexeren Buchungssachverhalten
-
Elektronisches Bankbuchen
Tag 2
Jahresabschluss:
-
Theoretische Grundlagen des Jahresabschlusses
-
Anlagenbuchführung
-
Abschlussbuchungen
-
Berechnung der Gewerbesteuer
Offene Fragerunde
Details
Je nach Modul werden die folgenden Programme benötigt:
- DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- DATEV Anlagenbuchführung
- DATEV Gewerbesteuer comfort
- DATEV Wirtschaftsberatung, Unternehmensanalyse.
Der Musterfall bildet die Basis zur Vorbereitung auf die Onlineprüfung zum Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung .
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.