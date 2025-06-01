Glaser LEU FIBU/JAHR im Unterricht - Teilnehmer

Im Rahmen des Musterfalls führen die Teilnehmenden für den Mustermandanten Leu (Einzelunternehmer, wahlweise SKR 03 oder SKR 04) die Finanzbuchführung für das Vorjahr durch und erstellen den Jahresabschluss mit der Anlagenbuchführung und der Gewerbesteuerberechnung.

Als weitere Ergänzung bietet sich der Musterfall "Ergänzungsfall Mahnwesen" an.

Der Fall ist modular aufgebaut. Jedes Modul kann, je nach zur Verfügung stehender Zeit und Kenntnisstand der Teilnehmenden, auch einzeln eingesetzt werden.