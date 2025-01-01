Als Ausbildungsbetreuende sind Sie die zentrale Ansprechperson für die Auszubildenden und tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die Auszubildenden nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiterentwickeln. Dabei ist es wichtig, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Auszubildenden wohl und gefördert fühlen. Dies ist auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Mitarbeitendenbindung.

Damit Sie Ihre Rolle optimal ausfüllen können, haben wir hier 10 wertvolle Tipps zusammengestellt, die sich auf die persönlichen und sozialen Kompetenzen konzentrieren. Diese Tipps helfen Ihnen, Ihre Lernenden professionell und unterstützend zu begleiten.

Bedeutung der persönlichen und sozialen Kompetenzen

Sie bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Begleitung und Entwicklung der Auszubildenden. Diese Kompetenzen ermöglichen es, ein vertrauensvolles und förderliches Lernumfeld zu schaffen und die individuellen Stärken und Bedürfnisse der Auszubildenden zu erkennen und zu unterstützen. Fungieren Sie in Ihrer Rolle als Ausbildungsbetreuer:in als Vorbild.