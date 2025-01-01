Managementseminare
Nutzen Sie die Gelegenheit, in unseren speziell auf Kanzleien zugeschnittenen Seminaren neue Impulse für Ihre Kanzleiführung zu gewinnen. Erfahrene Referentinnen und Referenten geben Ihnen praxisnahe Einblicke zu aktuellen Managementthemen – mit Blick über den Tellerrand. Profitieren Sie vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und bringen Sie neue Perspektiven direkt in Ihre Kanzlei.
Managementberatungen
Gemeinsam finden wir die ideale Strategie, um die Herausforderungen von morgen zu meistern! Passende Mitarbeitende gewinnen, Prozesse effizient und durchgängig digital gestalten, neue Dienstleistungsangebote entwickeln und stimmige Preis- und Honorarstrategien etablieren – unsere Expertinnen und Experten beraten Sie persönlich und begleiten Ihre Kanzlei in eine erfolgreiche Zukunft.
DATEV Wissens-Scout – Ihr Update für Wissen und Weiterbildung
Mit dem DATEV Wissens-Scout erhalten Sie maßgeschneiderte Informationen zu unserem Angebot – ganz nach Ihren Interessen. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugten Interessensgebiete aus und lassen Sie sich regelmäßig gezielt über unser aktuelles Portfolio zu Wissen und Weiterbildung informieren. Der besondere Vorteil: Sie erhalten relevante Empfehlungen direkt an Ihre persönliche E-Mail-Adresse.
Wir stellen für Sie die neuesten Informationen zusammen aus den Bereichen:
- Seminare & Lernvideos
- Kanzlei-Beratungen
- Fachliteratur
- Recherchemedien