Qualifizierungsangebot für Kanzleimitarbeiter
Das Qualifizierungsangebot besteht aus verschiedenen Modulen. Die Module werden einzeln gebucht, so können Sie Zeitpunkt und Reihenfolge flexibel wählen. Wir empfehlen Ihnen trotzdem jedoch eine Teilnahme in der dargestellten Reihenfolge.
Modul 1 ‒ DATEV Eigenorganisation - Tipps für die digitale Organisation im DATEV Arbeitsplatz
DATEV Eigenorganisation classic - Tipps für die digitale Organisation im DATEV Arbeitsplatz
Gewinnbringende Organisation von Aufgaben, Wissenswertes zur Kalenderfunktion, individuelles Einrichten des DATEV Arbeitsplatzes
oder
DATEV Eigenorganisation comfort - Tipps für die digitale Organisation im DATEV Arbeitsplatz
Gewinnbringende Organisation von Aufgaben, Wissenswertes zur Kalenderfunktion, individuelles Einrichten des DATEV Arbeitsplatzes
Modul 2 ‒ DATEV Eigenorganisation - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate
DATEV Eigenorganisation compact/classic - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate
Hintergründe und theoretische Grundlagen, elektronische Standards, Umsetzung im Programm
oder
DATEV Eigenorganisation comfort - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate
Hintergründe und theoretische Grundlagen, elektronische Standards, Umsetzung im Programm
Modul 3 ‒ Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung
Beispiel Einkommensteuer DATEV Meine Steuern, Kommunikation mit der Finanzverwaltung
Modul 4 ‒ DATEV Eigenorganisation - Kanzlei-Controlling
DATEV Eigenorganisation classic - Kanzlei-Controlling
Richtige Arbeitsweise mit dem Programm als Basis für das Controlling, richtige Nutzung der Standardauswertungen, Individualisierbarkeit von Auswertungen
oder
DATEV Eigenorganisation comfort - Kanzlei-Controlling
Richtige Arbeitsweise mit dem Programm als Basis für das Controlling, richtige Nutzung der Standardauswertungen, Individualisierbarkeit von Auswertungen
Modul 5 ‒ Qualität managen - Wissen und Prozesse digital zur Verfügung stellen
Prozesse effizient abbilden und pflegen mit DATEV ProCheck, Qualitätsstandards und Prozesse einhalten, das neue Prozessmodel für Steuerberater kennenlernen und nutzen
Modul 6 ‒ Digitale Prozesse nutzen - mit den DATEV-Programmen zum Kanzleimanagement
Potentiale der DATEV Kanzleimanagement-Programme, digitale Kommunikation mit Mandanten und Behörden, Mandatsannahme als digitalisierter Prozess
Nachweis über die Weiterbildung
Teilnehmende erhalten für jedes besuchte Modul eine Weiterbildungsbescheinigung. Wenn alle erforderlichen Module innerhalb von 18 Monaten besucht wurden, kann eine Gesamt-Weiterbildungsbescheinigung per E-Mail an lernen-online@datev.de angefordert werden. Auch bereits besuchte Seminare aus diesem Angebot werden angerechnet.