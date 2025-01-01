DATEV Eigenorganisation classic - Kanzlei-Controlling

Richtige Arbeitsweise mit dem Programm als Basis für das Controlling, richtige Nutzung der Standardauswertungen, Individualisierbarkeit von Auswertungen

oder

DATEV Eigenorganisation comfort - Kanzlei-Controlling

