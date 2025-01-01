Qualifizierungsangebot für Kanzleimitarbeiter

Das Qualifizierungsangebot besteht aus verschiedenen Modulen. Die Module werden einzeln gebucht, so können Sie Zeitpunkt und Reihenfolge flexibel wählen. Wir empfehlen Ihnen trotzdem jedoch eine Teilnahme in der dargestellten Reihenfolge.

Modul 1 ‒ DATEV Eigenorganisation - Tipps für die digitale Organisation im DATEV Arbeitsplatz

DATEV Eigenorganisation classic - Tipps für die digitale Organisation im DATEV Arbeitsplatz

Gewinnbringende Organisation von Aufgaben, Wissenswertes zur Kalenderfunktion, individuelles Einrichten des DATEV Arbeitsplatzes

oder

DATEV Eigenorganisation comfort - Tipps für die digitale Organisation im DATEV Arbeitsplatz

Gewinnbringende Organisation von Aufgaben, Wissenswertes zur Kalenderfunktion, individuelles Einrichten des DATEV Arbeitsplatzes

Modul 2 ‒ DATEV Eigenorganisation - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate

DATEV Eigenorganisation compact/classic - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate

Hintergründe und theoretische Grundlagen, elektronische Standards, Umsetzung im Programm

oder

DATEV Eigenorganisation comfort - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate

Hintergründe und theoretische Grundlagen, elektronische Standards, Umsetzung im Programm

Modul 3 ‒ Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung

Beispiel Einkommensteuer DATEV Meine Steuern, Kommunikation mit der Finanzverwaltung

Modul 4 ‒ DATEV Eigenorganisation - Kanzlei-Controlling

DATEV Eigenorganisation classic - Kanzlei-Controlling

Richtige Arbeitsweise mit dem Programm als Basis für das Controlling, richtige Nutzung der Standardauswertungen, Individualisierbarkeit von Auswertungen

oder

DATEV Eigenorganisation comfort - Kanzlei-Controlling

Richtige Arbeitsweise mit dem Programm als Basis für das Controlling, richtige Nutzung der Standardauswertungen, Individualisierbarkeit von Auswertungen

Modul 5 ‒ Qualität managen - Wissen und Prozesse digital zur Verfügung stellen

Prozesse effizient abbilden und pflegen mit DATEV ProCheck, Qualitätsstandards und Prozesse einhalten, das neue Prozessmodel für Steuerberater kennenlernen und nutzen

Modul 6 ‒ Digitale Prozesse nutzen - mit den DATEV-Programmen zum Kanzleimanagement

Potentiale der DATEV Kanzleimanagement-Programme, digitale Kommunikation mit Mandanten und Behörden, Mandatsannahme als digitalisierter Prozess

Nachweis über die Weiterbildung​

Teilnehmende erhalten für jedes besuchte Modul eine Weiterbildungsbescheinigung. Wenn alle erforderlichen Module innerhalb von 18 Monaten besucht wurden, kann eine Gesamt-Weiterbildungsbescheinigung per E-Mail an lernen-online@datev.de angefordert werden. Auch bereits besuchte Seminare aus diesem Angebot werden angerechnet.​