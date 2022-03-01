Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung
- Beispiel Einkommensteuer
- DATEV Meine Steuern
- Kommunikation mit der Finanzverwaltung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Anhand der DATEV-Programme werden Sie durch den kompletten E-Steuern-Prozess geführt. Mit der Online-Anwendung DATEV Meine Steuern erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Mandanten steuerrelevante Belege austauschen können. Zuerst wird Ihnen mit dem Berechtigungsmanagement in der Vollmachtsdatenbank, sowie der elektronischen Abfrage der Steuerkonto-Daten bis hin zu den Daten für die vorausgefüllte Steuererklärung der Einstieg in die elektronische Steuererklärung gezeigt.
Im weiteren Verlauf des Lernvideos wird auf den Einsatz der neuen Lösung MyDATEV Kanzlei verwiesen und die elektronische Übermittlung der Steuererklärung behandelt.
Zudem wird auch der Bescheidabgleich, ein möglicher elektronischer Einspruch und der elektronische Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen betrachtet.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
- Beispiel Einkommensteuererklärung
- Vollmachtsdatenbank
- Vorausgefüllten Steuererklärung
- Steuerkonto online
- DATEV Meine Steuern/digitale Belege Steuern
- Hinweis auf MyDATEV Kanzlei
- Bescheidabgleich
- Steuererklärungen elektronisch einreichen
- Digitaler Steuerbescheid
- Kommunikation mit Finanzbehörden
Details
Teilnehmerkreis
Anwender und Anwenderinnen von DATEV Einkommensteuer classic/comfort
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Christian Wielgoß
Steuerfachangestellter
