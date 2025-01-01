Viele Wege führen nach Rom - und zu qualifizierten Fachkräften. Kanzleien gehen ganz unterschiedliche Wege, um geeignetes Personal einzustellen, langfristig zu binden und weiterzuentwickeln. Wir stellen vier Kanzleien mit vier unterschiedlichen Ansätzen vor.
Die Kanzlei aus Metzingen wird von Vater und Tochter geleitet. Im Jahr 2022 haben die beiden die Vier-Tage-Woche eingeführt - sehr zur Freude der Mitarbeitenden, die die neue Flexibilität genießen.
Die Kanzlei Leidel & Partner begegnet dem Fachkräftemangel gleich auf zweierlei Wegen: Sie hat einen neuen, zentraleren Standort eröffnet und ist an der Hochschule Deggendorf aktiv.
Die Life Steuerberatung hat ihren Ursprung im bayerischen Amberg, ihren Sitz in Berlin und Mitarbeitenden in ganz Deutschland - die allesamt von daheim aus arbeiten: komplett digital, komplett remote.
In der Braunschweiger Kanzlei werden Entscheidungen wie die Einstellung von neuem Personal und den Umzug in neue Büros von Mitarbeitenden getroffen, nicht von den Kanzleiinhabern.
