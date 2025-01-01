Martin Schmid und Deborah Heienbrock: 4-Tage-Woche

Die Kanzlei aus Metzingen wird von Vater und Tochter geleitet. Im Jahr 2022 haben die beiden die Vier-Tage-Woche eingeführt - sehr zur Freude der Mitarbeitenden, die die neue Flexibilität genießen.

Leidel & Partner: Neuer Standort und Seminarleiter

Die Kanzlei Leidel & Partner begegnet dem Fachkräftemangel gleich auf zweierlei Wegen: Sie hat einen neuen, zentraleren Standort eröffnet und ist an der Hochschule Deggendorf aktiv.

Life Steuerberatung: Der Wohnort spielt überhaupt keine Rolle

Die Life Steuerberatung hat ihren Ursprung im bayerischen Amberg, ihren Sitz in Berlin und Mitarbeitenden in ganz Deutschland - die allesamt von daheim aus arbeiten: komplett digital, komplett remote.

Das Steuerbüro: Mehr Freiheit, mehr Verantwortung

In der Braunschweiger Kanzlei werden Entscheidungen wie die Einstellung von neuem Personal und den Umzug in neue Büros von Mitarbeitenden getroffen, nicht von den Kanzleiinhabern.