Mit der MyDATEV Mandantenregistrierung gestalten Sie den Einstieg in DATEV Cloud-Lösungen so einfach und effizient wie nie zuvor. Direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz heraus können Sie Cloud-Dienste sowie die benötigten Zugangsmedien für Ihre Mandanten in einem durchgängigen Prozess bestellen und einrichten. Dabei ist auch die gleichzeitige Freischaltung mehrerer Personen mit unterschiedlichen Rechten problemlos möglich.

Durch die automatische Übernahme vorhandener Stammdaten wie Mandantenbezeichnung, Personendaten sowie Berater- und Mandantennummer reduziert sich der manuelle Aufwand erheblich – Fehleingaben bei der Rechtevergabe werden nahezu ausgeschlossen. So ist die Registrierung schnell und unkompliziert abgeschlossen.

Selbstverständlich erfüllt die Datenübertragung dabei die hohen Sicherheitsstandards der DATEV, sodass Sie sich jederzeit auf den Schutz sensibler Informationen verlassen können.