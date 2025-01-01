Einfacher prüfen, sichten, eingeben
Diese Anfragen zu prüfen und zu sichten, kostete bisher viel Zeit und manuellen Aufwand. Jetzt können Sie diese Arbeitsschritte deutlich vereinfachen.
Die DATEV Interessentenverwaltung und das Zusatzmodul DATEV Mandatsanbahnung für DATEV Eigenorganisation classic/comfort erleichtert das Bearbeiten der Anfragen, das Vervollständigen der nötigen Stammdaten und den sicheren Dokumentenaustausch.
Interessenten verwalten
Intweressenten-Anfragen lassen sich einfach managen:
- Die Anfragen und Informationen aus DATEV SmartExperts werden direkt an die Interessentenverwaltung weitergeleitet.
- Wenn Anfragen über E-Mail, Telefon oder persönlichen Kontakte kommen, können neue Interessenten manuell angelegt werden.
- Sie können anschließend Interessenten zum digitalen Datenaustausch per DATEV Onboarding einladen.
So haben Sie alle Informationen der Interessenten an einer Stelle gebündelt.Tipp: Das Kontaktformular von SmartExperts lässt sich auch auf Ihrer Kanzlei-Website einbinden, sodass die Anfragen direkt in der Interessentenverwaltung eingehen.
Zusammenspiel mit dem Zusatzmodul DATEV Mandatsanbahnung
Mit dem Programmteil Onboarding für Interessenten der DATEV Mandatsanbahnung können Interessenten ihre Daten direkt selbst erfassen und mit wenigen Klicks sicher an die Kanzlei versenden. Zusätzlich können Kanzleien Fragebögen für Interessenten erstellen und direkt austauschen.
Nach der Registrierung und Anmeldung mit dem DATEV-Konto können die Interessenten komfortabel die nötigen Daten eingeben und an die Kanzlei verschicken, bei Änderungen auch mehrmals.
Die Kanzlei erhält dazu eine automatische Benachrichtigung. Die Daten der Interessenten sind in der Interessentenverwaltung gespeichert und können jetzt weiterverarbeitet werden.
Kanzleiseitig können ausgewählte Daten und Dokumente ins DATEV DMS übertragen werden. Zudem können im Programmteil Angebotsassistent erstellte Angebote über das Onboarding-Portal direkt an Ihre Interessenten versenden werden.