Wenn Sie die Fachdatenbanken von Haufe, juris GmbH und NWB bislang direkt über DATEV bezogen haben, haben Sie hierzu bereits eine separate Mitteilung erhalten. Wie im Schreiben vom 01.10.2024 angekündigt, vertreibt DATEV diese Abonnements künftig nicht mehr direkt. Sie können Ihre über DATEV bezogenen Fachdatenbanken noch bis 31.12.2025 nutzen. Für eine nahtlose Recherche ab 2026 ist es notwendig, dass Sie die gewünschten Datenbanken bis spätestens 31.12.2025 direkt bei den Partnern neu abonnieren.

Ihre bestehenden Benutzerkonten bei den Partnern bleiben erhalten. Eine Neuregistrierung ist nicht erforderlich.

Für einen reibungslosen Übergang empfehlen wir, die Umstellung frühzeitig vorzunehmen.