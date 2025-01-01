Ausgangslage

Zwei Steuerberaterinnen übernehmen gemeinsam eine traditionsreiche Kanzlei von ihrem Seniorchef mit einem breit gefächerten und heterogenen Mandantenstamm. Die neuen Kanzleileiterinnen bringen jedoch unterschiedliche Vorstellungen mit. Während die eine für digitale Innovationen brennt, liegt der anderen vor allem die fachlich präzise Arbeit am Herzen. Die Kanzlei steht also nicht nur vor einem Generationenwechsel, sondern auch vor der Herausforderung, ein gemeinsames Zukunftsbild zu entwickeln.

Hinzu kommen externe wie interne Hürden: Die Gewinnung neuer Mitarbeitender gestaltet sich zunehmend schwierig, die Vielfalt der Mandatsanforderungen sorgt für hohe fachliche Rüstzeiten, und Effizienzpotenziale wurden bislang kaum ausgeschöpft. Ein klarer strategischer Kurs ist gefragt.



Strategisch fokussieren und mutige Entscheidungen treffen

Im Rahmen jährlichen Strategiegespräche, die durch regelmäßige Zwischen-Updates ergänzt werden, fällt die zentrale Entscheidung:

Die Kanzlei spezialisiert sich künftig ausschließlich auf GmbHs mit einer speziellen inhaltlichen Ausrichtung und deren spezifische Fragen. Dieser Fokus schafft die Basis für effizientere Prozesse, klarere Beratungsansätze und eine gezielte Marktbearbeitung.

Parallel dazu wird ein weiteres mutiges Vorhaben in Angriff genommen: die Einführung einer 34-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich - ein starkes Signal für die Arbeitgeberattraktivität und ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld. Voraussetzung dafür ist eine umfassende Effizienz-Offensive.

Ein internes Qualitätsmanagement-Projekt wird aufgesetzt. Ein spezialisiertes Team für Lohn- und Gehaltsberatung wird etabliert. Automatisierungspotenziale werden genutzt.

Der Wandel wird durch eine professionelle Vermarktungskampagne begleitet: Mit authentischen Videos, einer Buchpublikation und auffälliger Plakatwerbung wird die neue Kanzleipositionierung klar und sichtbar nach außen getragen.

Klarer Kurs zahlt sich aus

Die Zahl der Initiativbewerbungen und die Resonanz auf ausgeschriebene Stellen steigen sprunghaft an. Die 34-Stunden-Woche konnte gehalten und als klares Alleinstellungsmerkmal etabliert werden. Zurückzuführen ist das auf die Homogenisierung des Mandantenstamms und die gesteigerte Effizienz. Umsatz und Gewinn entwickeln sich kontinuierlich positiv. Dafür sorgen klare Strukturen, fokussierte Beratung und eine gestärkte Teamkultur.