Mit DATEVasp arbeiten Sie, wie Sie es auch sonst gewohnt sind. In einer modernen Desktop-Umgebung stellen wir Ihnen Ihre gewünschte Software, ob von DATEV oder nicht von DATEV, bereit. Sie entlasten Personalkapazitäten, erhöhen Ihre IT-Sicherheit, sind technisch auf aktuellem Stand und reduzieren Ihre Kapitalbindung.
Ihre Vorteile beim Start mit DATEV
Arbeiten mit DATEVasp in der Praxis
Leistungen
- Leistungsstarke Serversysteme inklusive Daten-, Zugriffs- und Virenschutz
- Vertraglich zugesicherte Server-Verfügbarkeit von 99,0 %
- Laufende Aktualisierung Ihrer Software, inkl. Microsoft Office oder Microsoft 365
- Datensicherung 30 Tage (erweiterbar auf 12 Monate)
- Hosting Drittanbieter-Software, z.B. Telefonie-Lösungen
- Plus weitere, zusätzlich buchbare Module
Eine Übersicht der Module finden Sie im DATEV-Shop. Eine Direktbestellung von DATEVasp über den Shop ist nicht möglich. Nutzen Sie bei Interesse bitte die auf dieser Seite genannte Kontaktmöglichkeit für ein Online-Beratungsgespräch.
Kundenstimme
-
Mit DATEVasp liegen unsere Daten nicht mehr bei uns vor Ort, sondern im Rechenzentrum von DATEV. Schon allein zu wissen, dass DATEV unsere Daten dort bestmöglich schützt, ist für mich und meine Mitarbeiter exorbitant wichtig. DATEV übernimmt für uns das Security- und System-Management, unsere Software ist immer aktuell. Wir fühlen uns mit DATEVasp sicher aufgehoben, was für uns nicht nur beruhigend ist, sondern auch von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung.
Bernhard Stratz
Kanzlei Stratz & Partner
3 Schritte zur Lösung DATEVasp
-
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns
Vereinbaren Sie ein kostenfreies, individuelles Online-Beratungsgespräch.
-
Wir besprechen gemeinsam Ihre Anforderungen
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an ein IT-Outsourcing und beraten Sie.
-
Sie richten DATEVasp selbst oder mit DATEV ein
Ihren Zugang zu DATEVasp richten Sie entweder ganz einfach, kostenfrei und schnell mit Hilfe eines intuitiven Einrichtungsassistenten selbst ein. Alternativ unterstützt Sie unser DATEV IT-Consulting dabei, Ihre individuellen Anforderungen umzusetzen.