Mit DATEVasp liegen unsere Daten nicht mehr bei uns vor Ort, sondern im Rechenzentrum von DATEV. Schon allein zu wissen, dass DATEV unsere Daten dort bestmöglich schützt, ist für mich und meine Mitarbeiter exorbitant wichtig. DATEV übernimmt für uns das Security- und System-Management, unsere Software ist immer aktuell. Wir fühlen uns mit DATEVasp sicher aufgehoben, was für uns nicht nur beruhigend ist, sondern auch von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung. Bernhard Stratz Kanzlei Stratz & Partner