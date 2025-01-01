Sie haben ein neues Mandat angenommen. Sobald ein Interessent Daten über den Programmteil Onboarding des Zusatzmoduls DATEV Mandatsanbahnung sendet, wird die Kanzlei automatisch benachrichtigt. Die Daten werden in der Interessentenverwaltung gespeichert und können z. B. für die Erstellung eines Angebots an den Interessenten verwendet werden. Mit dem Programmteil Angebotsassistent der DATEV Mandatsanbahnung können Sie nicht nur das Leistungsspektrum Ihrer Kanzlei darstellen, sondern auch Leistungen automatisch kalkulieren lassen und damit Angebote erstellen.