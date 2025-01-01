Sie legen das neue Mandat direkt aus der DATEV Interessentenverwaltung in DATEV Basisdaten online an. Vergeben Sie gleich eine Mandantennummer. Der Prozess entspricht derselben Vorgehensweise wie bei den lokalen Stammdaten. Nach der Anlage synchronisiert DATEV Basisdaten online automatisch das Mandat in den zentralen Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz.
DATEV Basisdaten online
Mit Basisdaten online gehen Sie einen wesentlichen ersten Schritt in Richtung DATEV-Cloud. Sie vereinfachen und digitalisieren den Onboarding-Prozess von Mandantinnen und Mandanten in die DATEV-Online-Anwendungen, z. B. beim Programm DATEV Meine Steuern.
Außerdem macht es Ihnen Basisdaten online leichter, die Mandanten-Stammdaten bei den Grundsteuerlösungen der DATEV-Marktplatz-Partner zu übertragen, wie bei GrundsteuerDigital. Sie müssen diese Daten nicht mehr mühsam manuell eintippen.
Wenn Sie das erste Mal die Basisdaten in die DATEV-Cloud bringen, hilft Ihnen ein Bereitstellungsassistent: Einmal gestartet, synchronisiert der DATEV Arbeitsplatz automatisch alle Änderungen und neuen Mandate mit Basisdaten online.
Das Angebot ist für alle Kanzleien kostenfrei nutzbar.
Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz
In den zentralen Stammdaten im DATEV Arbeitsplatz sind alle relevanten Informationen zu Ihren Mandaten zu finden – von Vollmachten bis zu Leistungsinformationen.