Personalkennzahlen im Überblick
Steigen Sie ganz einfach in das Personalcontrolling ein, indem Sie auf Informationen zugreifen, die Ihnen durch die monatliche Lohnabrechnung bereits zur Verfügung stehen. Mit der kostenlosen Auswertung Personalreport in Ihrer DATEV-Lohnsoftware steht Ihnen eine grafisch aufbereitete, zweiseitige Auswertung mit festgelegten Personalkennzahlen zur Verfügung.
Die Lohn-Auswertung enthält unter anderem folgende Personalkennzahlen:
- Personalkosten: Gesamtkosten, Lohnartenverteilung, Kostenentwicklung und -prognose
- Personalstruktur und Personalerhaltung: Vollzeitäquivalenten, Fluktuationsquote und Fehlzeitentage
Das DATEV Daten-Analyse-System Personalwirtschaft für die umfangreiche Beratung
Mit dem Daten-Analyse-System Personalwirtschaft unterstützen Sie Ihre Mandanten umfassend bei vielfältigen Themen rund um Lohn und Personal.
Standardauswertungen zur
- Altersstruktur
- Fluktuation
- Urlaubs- und Geburtstagslisten
- Lohnarten- und Kostenstellen.
Erstellen Sie darüber hinaus auch individuelle Berichte und Auswertungen, zugeschnitten auf das Mandat. Die Auswertungen lassen sich in weitere Programme (z. B. Excel) exportieren, um die Daten weiterzuverarbeiten.
Ergänzende Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern
Ihre Mandanten nutzen Software vom DATEV-Marktplatz? Der DATEV Lohnergebnisdatenservice sorgt dafür, dass Daten aus der Brutto/Netto-Abrechnung des Lohnkontos und dem Lohnjournal aus der DATEV-Lohnsoftware in ein Drittsystem automatisiert übermittelt werden.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.